Член совета Нарвского музея и депутат городского собрания Вадим Орлов, участвующий в критике директора Нарвского музея, на этой неделе, в среду, был отчислен из Партии реформ, а в пятницу еще и лишился со дня работы руководителя Нарвского промышленного парка.
Вадима Орлова не только исключили из партии, но и уволили с рабочего места - продолжение музейного скандала
В начале марта в Нарвском музее разгорелся скандал, о котором писали уже неоднократно: двое из шести членов совета музея - Вадим Орлов и Алексей Мяги, оба являющиеся членами Нарвского горсобрания, выдвинули список вопросов и претензий в адрес директора музея Марии Сморжевских-Смирновой за то, что под ее руководством музей имел отношение к листовке, распространенной по домам нарвитян к 80-й годовщине мартовских бомбардировок. На листовке изображены разбомбленные советской и российской армиями школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, а в пояснении сказано, что Россия всегда совершала военные преступления.
Критические высказывания Мяги и Орлова были восприняты многими как антиэстонские, а Союз музеев Эстонии и министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) независимо друг от друга предложили мэру Нарвы Яану Тоотсу (Центристская партия) отозвать из совета музея Мяги и Орлова как тех, кто распространяют российские изложения исторических событий. Тоотс все же не стал их отзывать.
Зато Партия реформ 20 марта исключила Орлова из своих рядов, как человека, наносящего ущерб партийному имиджу.
Спустя еще день, 21 марта, стало известно, что Орлова со дня увольняют из Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа (IVIA), в котором он 14 лет занимался развитием Нарвского промышленного парка и привлечением туда новых предпринимателей и предприятий.
Что такое IVIA
- Целевое учреждение "Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа" (IVIA) было создано в 2010 году по инициативе правительства ЭР и четырех местных самоуправлений Ида-Вирумаа - Йыхви, Нарвы, Кохтла-Ярве и Кивиыли.
- Задача IVIA - привлекать в регионы этих городов внешние инвестиции для создания новых производственных или логистических компаний и появления новых рабочих мест.
- В cовет IVIA входят представители ряда министерств и местных самоуправлений, что обеспечивает поддержку развитию промышленных и логистических объектов.
- "Наше целевое учреждение работает в интересах общества, поэтому у нас есть возможность продавать земельные участки по льготной цене", - заявляют в IVIA.
В первом коротком комментарии "Северному побережью" Вадим Орлов подтвердил, что получил в IVIA расчет и уволен с 22 марта. Он уверен, что его увольнение напрямую связано с описанным скандалом в Нарвском музее и его высказываниями в совете.
Эту связь отрицает член правления IVIA Теэт Куусмик. Куусмик подтвердил, что трудовые отношения с Орловым прекращены по инициативе, исходившей от IVIA, но это якобы не связано с заявлениями Орлова в музее, получившими большой общественный резонанс.
- У нас - свобода слова, и то, что человек высказал где-то в горсобрании или в качестве члена совета другой организации, к делу не относится. То, что эти вещи совпали по времени, является простым совпадением, - утверждает Куусмик.
При этом истинную причину увольнения Орлова руководитель IVIA сообщить не пожелал. "Это - дело между организацией и работником, и я не должен это комментировать", - напомнил он. Куусмик также отрицает какое-либо давление на него со стороны кого-либо с целью увольнения Орлова.
Многолетнюю работу уволенного Вадима Орлова по развитию промышленных территорий Теэт Куусмик напоследок оценил все же позитивно.
Сам Вадим Орлов намерен позднее прокомментировать свое увольнение из IVIA, а также, возможно, обнародовать его истинную причину. Сейчас к делу может быть подключен адвокат.
Ранее, комментируя конфликт вокруг Нарвского музея и его директора, Вадим Орлов написал на своей персональной странице в соцсети, что исходящая от него с Алексеем Мяги критика касается денежного аспекта истории с выставкой и листовкой. Дескать, потратившийся на это музей сейчас в предбанкротном состоянии, не может своевременно оплачивать счета за отопление и электричество, так что дополнительные расходы на печатание и распространение листовки не кажутся членам совета целесообразными. "Лично я ни в своем аккаунте (в соцсети), ни в комментариях не призывал ни к каким враждебным действиям", - озадаченно оправдывался Орлов, считающий, что его обвиняют, не вникая в суть дела.