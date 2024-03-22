Вадима Орлова не только исключили из партии, но и уволили с рабочего места - продолжение музейного скандала

В первом коротком комментарии "Северному побережью" Вадим Орлов подтвердил, что получил в IVIA расчет и уволен с 22 марта. Он уверен, что его увольнение напрямую связано с описанным скандалом в Нарвском музее и его высказываниями в совете.

Эту связь отрицает член правления IVIA Теэт Куусмик. Куусмик подтвердил, что трудовые отношения с Орловым прекращены по инициативе, исходившей от IVIA, но это якобы не связано с заявлениями Орлова в музее, получившими большой общественный резонанс.

- У нас - свобода слова, и то, что человек высказал где-то в горсобрании или в качестве члена совета другой организации, к делу не относится. То, что эти вещи совпали по времени, является простым совпадением, - утверждает Куусмик.

При этом истинную причину увольнения Орлова руководитель IVIA сообщить не пожелал. "Это - дело между организацией и работником, и я не должен это комментировать", - напомнил он. Куусмик также отрицает какое-либо давление на него со стороны кого-либо с целью увольнения Орлова.

Многолетнюю работу уволенного Вадима Орлова по развитию промышленных территорий Теэт Куусмик напоследок оценил все же позитивно.

Сам Вадим Орлов намерен позднее прокомментировать свое увольнение из IVIA, а также, возможно, обнародовать его истинную причину. Сейчас к делу может быть подключен адвокат.

Ранее, комментируя конфликт вокруг Нарвского музея и его директора, Вадим Орлов написал на своей персональной странице в соцсети, что исходящая от него с Алексеем Мяги критика касается денежного аспекта истории с выставкой и листовкой. Дескать, потратившийся на это музей сейчас в предбанкротном состоянии, не может своевременно оплачивать счета за отопление и электричество, так что дополнительные расходы на печатание и распространение листовки не кажутся членам совета целесообразными. "Лично я ни в своем аккаунте (в соцсети), ни в комментариях не призывал ни к каким враждебным действиям", - озадаченно оправдывался Орлов, считающий, что его обвиняют, не вникая в суть дела.