Бывший руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ приступил к работе в Тарту

На новом рабочем месте Аго Кыргвеэ будет способствовать улучшению сотрудничества между больницей Тартуского университета и ее дочерними больницами в Пыльва, Валга и Южной Эстонии.

На вопрос корреспондента Postimees о том, как доктор Кыргвеэ чувствует себя после того, как его заставили покинуть пост руководителя Нарвской больницы, а также после громких заявлений о народной поддержке в его адрес, прозвучал ответ, что тяжело. Дескать, многие дела в Нарве остались незавершенными.

В марте у Кыргвеэ был отпуск, две недели из которого он провел во Флориде, стараясь не думать о случившемся. Но это ему не очень-то удавалось.

Далее, на вопрос о том, что нового он узнал за три года жизни в приграничном городе, Аго Кыргвеэ ответил, что об этом можно написать целую книгу.

- Нарва как заграница, - говорит он. - Там другое восприятие и отношение, другая культура. Но нарвские врачи и больничный персонал в целом - очень хорошие, и именно поэтому стоило ехать туда, делать и организовывать все, несмотря на политическую власть. Может быть, что-то и удалось изменить к лучшему.

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