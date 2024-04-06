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Для людей с деменцией и их близких созданы группы дневного ухода и поддержки

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Желающих попасть в Алутагузеский попечительский центр больше, чем свободных мест; сейчас в очереди 36 человек.
Желающих попасть в Алутагузеский попечительский центр больше, чем свободных мест; сейчас в очереди 36 человек. Фото: Kristiina Ets

Еще несколько лет назад люди с деменцией и их родственники практически не имели возможности получить помощь в Ида-Вирумаа. На сегодняшний день услуги развиты во многих местах, но, к сожалению, многие люди, нуждающиеся в помощи, о них не знают.

Центр компетенции по вопросам деменции, цель которого - повысить дееспособность и качество жизни людей с деменцией и их близких, предлагает консультации и поддержку по всей Эстонии.

По инициативе центра по всей Эстонии организуются группы поддержки, предназначенные для родственников людей с нарушениями памяти. С октября прошлого года такая группа поддержки также открыта в Йыхви. Ее проводят Айре Салму, Хели-Трийн Ряйс и Тийна Рейдма, студентки четвертого курса по специальности "эрготерапия" Таллиннской высшей школы здравоохранения, которые нынешним летом завершат свое профессиональное обучение. 

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