Еще несколько лет назад люди с деменцией и их родственники практически не имели возможности получить помощь в Ида-Вирумаа. На сегодняшний день услуги развиты во многих местах, но, к сожалению, многие люди, нуждающиеся в помощи, о них не знают.
Для подписчиков
Для людей с деменцией и их близких созданы группы дневного ухода и поддержки
Центр компетенции по вопросам деменции, цель которого - повысить дееспособность и качество жизни людей с деменцией и их близких, предлагает консультации и поддержку по всей Эстонии.