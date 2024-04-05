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Ледяная сказка в Валасте: уходящая зима преподнесла красивый сюрприз

Северное побережье
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Деревья, дороги, трава, скамейки и дорожные знаки в районе смотровой площадки Валасте в Ида-Вирумаа покрылись коркой льда.

Ледяные пейзажи появляются благодаря морозной погоде и сильному ветру, разносящему капли водопада по округе. Обычно такое явление можно наблюдать поздней осенью и зимой, и местные жители не припомнят, чтобы в последние годы подобное случалось весной.

Ледяная красота продержится недолго, так как по прогнозу погоды к выходным температура воздуха в Валасте превысит +10 градусов.

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