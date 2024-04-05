Деревья, дороги, трава, скамейки и дорожные знаки в районе смотровой площадки Валасте в Ида-Вирумаа покрылись коркой льда.
Ледяная сказка в Валасте: уходящая зима преподнесла красивый сюрприз
Ледяные пейзажи появляются благодаря морозной погоде и сильному ветру, разносящему капли водопада по округе. Обычно такое явление можно наблюдать поздней осенью и зимой, и местные жители не припомнят, чтобы в последние годы подобное случалось весной.
Ледяная красота продержится недолго, так как по прогнозу погоды к выходным температура воздуха в Валасте превысит +10 градусов.