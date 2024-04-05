Систему обращения с отходами пересмотрят

Советник Министерства климата по вопросам экономики замкнутого цикла Катрин Коппель пояснила, что реформа призвана побудить местные самоуправления пересмотреть организацию утилизации отходов. Цель состоит в том, чтобы обязать самоуправления достичь определенного уровня раздельного сбора бытовых отходов.

- Зачастую ситуация такова, что условия вроде как есть, но людям все равно приходится прилагать большие усилия, чтобы сдать раздельно собранные отходы. Теперь самоуправления будут заинтересованы в создании максимально удобных условий для сдачи отходов, и местные станции по приему отходов, безусловно, являются частью этого процесса, - пояснила Коппель.

Коппель добавила, что решение местного самоуправления организовать в рамках тендера управление станцией по приему отходов является вполне обычным, а, с точки зрения жителей, также разумным решением.

При этом, по словам Коппель, важно, чтобы при передаче станции по приему отходов в распоряжение частного предприятия в рамках тендерного договора, было продумано, на каких условиях, у кого и в какие дни будут приниматься отходы.

- Что касается организации вывоза отходов, то мы наблюдаем некоторую концентрацию рынка. У нас одно предприятие обслуживает очень много самоуправлений. Во избежание проблем самоуправление, безусловно, должно иметь возможность призвать поставщика услуг к порядку в соответствии с договором, - отметила представитель Министерства климата. По ее мнению, было бы неразумно передавать частному сектору все станции по приему отходов.