Минфин прогнозирует нулевой рост экономики в 2024 году

В 2026 году темпы роста замедлятся до 2,8%, а в последующие два года - до 2,5%.

Министерство финансов также прогнозирует в 2024 году безработицу на уровне 7,2% и сокращение занятости на 0,3%.

Темпы роста зарплат составят в текущем году 6%, рост реальных зарплат в текущем и последующем годах будет составлять 2,5-2,8%. В текущем году средняя брутто-зарплата должна вырасти до 1944 евро и в 2025 году - до 2042 евро.

Инфляция прогнозируется в 2024 году на уровне 3,4% с замедлением до 2,5% в следующем и примерно до 2% в 2026-2027 годах. Замедление инфляции будет связано со снижением цен на энергоресурсы и замедлением роста цен на продукты питания.

По расчетам минфина, номинальный дефицит государственного бюджета составит в 2024 году 3,5%, затем увеличится до 5,3%, в 2026-2027 годах составит 4,9%, а в 2028 году снизится до 4,2%. В этом прогнозе не учитывается влияние планируемых правительством новых налогов, поскольку они еще не были приняты в Рийгикогу.

Размер государственного долга в 2024 году увеличится до 22,6% ВВП, в 2025 году - до 27,1%, в 2026 году - до 30,9%, в 2027 году - до 33,9% и в 2028 году - до 35,9% ВВП. Расходы на выплату процентов по госдолгу достигнут к 2028 году 1,1% ВВП.