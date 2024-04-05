Инфляция в Эстонии опустилась ниже четырех процентов

По сравнению с февралем общий рост цен составил 0,4%.

В годовом исчислении товары в марте были дороже на 1,9% и услуги - на 7,1%.

Таким образом, инфляция замедлилась до уровня, который последний раз фиксировался в июне 2021 года, когда цены выросли в годовом исчислении на 3,8%.

В марте около 40% общего повышения цен было связано с подорожанием жилья, услуг здравоохранения и связи. "Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, не вошли в эту тройку прежде всего ввиду снижения цен на свежие овощи (-25,9%)", - отметили в Департаменте статистики.

Из продуктов питания по сравнению с мартом прошлого года более всего подешевели также сахар (-15,1%), другие мучные смеси (-13,0%) и свежая рыба (-12,2%). При этом оливковое масло подорожало на 29,1%, соки и сиропы - на 24% и консервированное молоко - на 23,4%.

Бензин был дороже на 0,2%, а дизельное топливо - на 3,5% дешевле.

В месячном исчислении на индекс потребительских цен больше всего повлияло подорожание услуг мобильной связи, завершение зимних распродаж одежды и обуви и рост цен на бензин, а также скидки на продукты питания и безалкогольные напитки, что оказывало замедляющее действие на инфляцию.