Незадолго до 11 часов 7 июня 2016 года Рийгикогу голосовал о проекте 181 SE, или о "Законе об изменении Закона о статусе члена Рийгикогу и Закона об организации местного самоуправления". За него проголосовали 58 народных представителей, против были 29, воздержавшихся не было. Проект, известный в народе как закон о двух стульях, был принят. За проголосовали члены фракций Партии реформ, "Isamaa" и социал-демократов, против - центристы, EKRE и Свободная партия.
Анвар Самост: Закон о двух стульях начинает работать в обратном направлении
Почти ровно через год соответствие поправки к Конституции рассматривал Госсуд и оставил закон в силе. Длившийся годами спор закончился, и после выборов в собрания местных самоуправлений 2017 года члены Рийгикогу смогли заседать также в местных собраниях по всей Эстонии.
Перед окончательным голосованием относительно закона о двух стульях от имени фракции Партии реформ речь произнес Андре Сепп, сказавший, что Партия реформ поддерживает укрепление связи между самоуправлениями и парламентом при решении вопросов местной жизни. Выступившая от оппозиции депутат Свободной партии Кюллики Кюбарсепп заявила, что возможность сидеть на двух стульях лишь усилит влияние крупных партий.
Оглядываясь назад, на фоне нынешней политической картины мы видим, что история вновь продемонстрировала свое мастерство в жанре иронии.
Через три дня после выражения недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту и прекращения длившейся 18 лет власти Центристской партии в столице руководители трех стоявших за властным переворотом партий, то есть Партии реформ, социал-демократов и "Eesti 200", выстроились, чтобы сказать: при формировании новой таллиннской коалиции невозможно вести переговоры на темы государственного уровня. Что их объединило? То обстоятельство, что эти партии вместе находятся у власти на Тоомпеа, а четвертая участвующая сторона новой таллиннской коалиции, то есть "Isamaa", - нет.
Действительно, по крайней мере я не могу припомнить, чтобы в ходе десятилетней давности в спорах вокруг закона о двух стульях кто-то более подробно обрисовал такую возможность, что через контролируемые в каком-то самоуправлении голоса можно будет влиять на политику Рийгикогу. Противоположный риск видели. Однако об этом три из четырех входящих в формируемую сейчас в Таллинне коалицию партий (в 2016 году "Eesti 200" еще не существовало) говорили, что участие депутатов парламента в работе местных собраний приблизит Рийгикогу к местному уровню - и это, мол, хорошо.
"Из-за создания в Таллинне новой коалиции возникла необратимая необходимость договориться в Рийгикогу с одной из оппозиционных партий".
Анвар Самост, журналист
Исторически большая победа Партии реформ на парламентских выборах 2023 года вместе с большим прорывом в парламент близкой к ней партии "Eesti 200" создали ситуацию, когда договариваться с оппозицией в Рийгикогу почти что не нужно. Начавшийся год спустя развал Центристской партии только усугубил такое положение.
Однако развал Центристской партии оказал и другое влияние. Имеющие весомую коалицию на Тоомпеа партии не могут прийти к власти в Таллинне без привлечения одной из оппозиционных партий. Поначалу Партии реформ все казалось просто, ведь раздача приказов тем, кто помельче нее, быстро становится привычкой как в одном, так и в другом направлении: соцдемы получат место мэра и бесплатный общественный транспорт, "Isamaa" - организацию уборки снега с тротуаров в районах частных домов, а "Eesti 200" последует за ними, так как… последует. Неожиданно выяснилось, что у "Isamaa" свой план, на деле ей даже невозможно тащиться следом подобно веревке от санок.
"Isamaa" является сейчас не просто одной из маленьких оппозиционных партий Рийгикогу. Эта партия долгое время остается в Эстонии одной из наиболее популярных, и неожиданно даже для самой себя сумела убедительно изложить альтернативные взгляды на политику правительства. Отдать все это за право убирать снег в Нымме было бы крайне глупо.
Можно понять, что таллиннский лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский хорошо это понимал. Иначе почему он проявлял такую осторожность при развале коалиции с Центристской партией. Хорошо опробованное правило эстонской политики гласит, что старую коалицию так просто не разрушают, пока нет договоренности о новой.
Через пару дней после того, как в Доме Стенбока хором прочитали нотации "Isamaa", и до других правительственных политиков дошли реалии: из-за создания в Таллинне новой коалиции возникла необратимая необходимость договориться в Рийгикогу с одной из оппозиционных партий. Что по сути хорошо, ведь это хотя бы в какой-то мере и на какое-то время уравновесит сильно накренившуюся на один бок политику Эстонии.