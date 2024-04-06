Анвар Самост: Закон о двух стульях начинает работать в обратном направлении

Почти ровно через год соответствие поправки к Конституции рассматривал Госсуд и оставил закон в силе. Длившийся годами спор закончился, и после выборов в собрания местных самоуправлений 2017 года члены Рийгикогу смогли заседать также в местных собраниях по всей Эстонии.

Перед окончательным голосованием относительно закона о двух стульях от имени фракции Партии реформ речь произнес Андре Сепп, сказавший, что Партия реформ поддерживает укрепление связи между самоуправлениями и парламентом при решении вопросов местной жизни. Выступившая от оппозиции депутат Свободной партии Кюллики Кюбарсепп заявила, что возможность сидеть на двух стульях лишь усилит влияние крупных партий.

Оглядываясь назад, на фоне нынешней политической картины мы видим, что история вновь продемонстрировала свое мастерство в жанре иронии.

Через три дня после выражения недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту и прекращения длившейся 18 лет власти Центристской партии в столице руководители трех стоявших за властным переворотом партий, то есть Партии реформ, социал-демократов и "Eesti 200", выстроились, чтобы сказать: при формировании новой таллиннской коалиции невозможно вести переговоры на темы государственного уровня. Что их объединило? То обстоятельство, что эти партии вместе находятся у власти на Тоомпеа, а четвертая участвующая сторона новой таллиннской коалиции, то есть "Isamaa", - нет.