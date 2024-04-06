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Новые названия улиц в Нарве и Силламяэ задерживают отправку экстренных служб

Эрик Калда
, журналист
Обновлено 6 апреля 2024, 16:37
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Год назад улицы Нарвы получили новые названия, к которым многие жители до сих пор не привыкли.
Год назад улицы Нарвы получили новые названия, к которым многие жители до сих пор не привыкли. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Из-за смены советских названий улиц Нарвы и Силламяэ возникают проблемы у служб экстренной помощи, поскольку при обращении за помощью в центр тревоги люди обычно называют старый адрес, а у организатора спасательных работ нет никакой информации о нем.

Осенью прошлого года в Нарве пожилой женщине понадобилась скорая помощь. Она много лет живет одному адресу и, позвонив по номеру 112, сказала, назвала адресом улицу 26-го июля. Это одна из красных улиц, которые были переименованы в прошлом году по приказу министра регионального развития. Поскольку оператор службы спасения не смог найти в базе данных улицу с таким названием, он начал задавать дополнительные вопросы, чтобы узнать о близлежащих объектах. В данном случае это была школа, расположенная по соседству, и по ней удалось определить, что нуждающаяся в помощи находится на улице, которая теперь называется Юули.

Также осенью прошлого года полицию вызвали на место происшествия на улице со старым названием Бастракова. Когда оператор службы спасения начал уточнять местоположение, звонивший вспомнил, что улица была переименована в улицу Масина.

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