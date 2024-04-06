Новые названия улиц в Нарве и Силламяэ задерживают отправку экстренных служб

Осенью прошлого года в Нарве пожилой женщине понадобилась скорая помощь. Она много лет живет одному адресу и, позвонив по номеру 112, сказала, назвала адресом улицу 26-го июля. Это одна из красных улиц, которые были переименованы в прошлом году по приказу министра регионального развития. Поскольку оператор службы спасения не смог найти в базе данных улицу с таким названием, он начал задавать дополнительные вопросы, чтобы узнать о близлежащих объектах. В данном случае это была школа, расположенная по соседству, и по ней удалось определить, что нуждающаяся в помощи находится на улице, которая теперь называется Юули.