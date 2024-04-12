Бывают периоды, когда дела в экономике идут плохо, и может случиться, что в какой-то момент человек остается без работы. Для таких ситуаций государство создало различные пособия и возмещения, а их выплатой занимается Эстонская касса по безработице. Как встать на учет в качестве безработного, что для этого нужно и куда обращаться? На этот и другие вопросы отвечает руководитель отдела услуг для соискателей работы кассы по безработице Анники Паулус.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Как зарегистрироваться в качестве безработного и какие пособия и возмещения государство платит безработным?
Чтобы встать на учет в качестве безработного, надо подать в кассу по безработице заявление. Одна из возможностей - сделать это через e-töötukassa, куда можно войти с помощью ID-карточки, Smart-ID или Mobiil-ID. "Удобнее всего подать заявление на нашем портале самообслуживания, позднее там можно также искать работу и получать предложения", - говорит Паулус. В пользу e-töötukassa говорит то, что человек может подать необходимое заявление в подходящее для него время и в удобном для него месте и весь процесс займет всего несколько минут. Разумеется, не все люди отдают предпочтение э-услугам, и это тоже надо учитывать.
- Если человек хочет все же на месте подать заявление о регистрации в качестве безработного или не имеет возможности подать заявление через портал самообслуживания, то важно, чтобы, отправляясь на место, он захватил с собой удостоверяющий личность действующий документ, - отмечает Паулус. - Иногда его забывают или не проверяют, действителен ли документ.
Если случится такое, что человек не может подать заявление через портал самообслуживания или на месте, то зарегистрироваться в качестве безработного можно и по телефону. Такое исключение предусмотрено для того, чтобы нести пользу для соискателей работы, ведь цель состоит все-таки в том, чтобы помочь людям трудоустроиться. "По телефону человеку зададут вопросы, необходимые для постановки на учет в качестве безработного и поддержки дальнейших поисков работы, в том числе спросят личный код, поэтому ID-карточку надо держать под рукой".
При необходимости консультанты кассы по безработице сообщат, если потребуется представить дополнительные документы. "Но на самом деле сегодня много информации можно получить и из регистров", - добавляет Паулус. Целью является по возможности меньше беспокоить людей.
Если у подающего заявление имеется трудовой договор или документ о прекращении работы, то их можно представить вместе с заявлением о регистрации в качестве безработного или приложить к подаваемому в электронном виде заявлению. Это важно, если вы работали за границей.
- Когда человек становится на учет в качестве безработного на домашней странице кассы по безработице, то там имеются все ссылки, пояснения и инструкции. Но если он все же окажется в трудном положении, то может связаться с нами по инфотелефону 777 3000, по которому ему дадут дальнейшие инструкции, - говорит Паулус.
Пособие по безработице или страховое возмещение по безработице?
Паулус отметила, что существуют возмещение по сокращению, страховое возмещение по безработице и пособие по безработице.
Для зарегистрированного безработного в Эстонии предусмотрены два главных пособия: пособие по безработице и страховое возмещение по безработице. Последнее выплачивается из средств налога на страхование от безработицы, который каждый работодатель и работник ежемесячно платят государству.
- Сначала назначается страховое возмещение по безработице, так сказать, на базовый период, - объясняет Паулус. Он определяется стажем работы: если вы проработали менее пяти лет, базовый период составляет 180 дней, если страховой стаж составляет от пяти до десяти лет, то базовый период составит 210 дней, а при стаже 10 лет и больше базовый период равен 300 дням.
Важные цифры
- Дневная ставка пособия по безработице составляет 11,70 евро, 31-кратная дневная ставка пособия по безработице составляет, соответственно, 362,70 евро.
- Максимальная ставка страхового возмещения по безработице в течение первых 100 дней равна 88,22 евро за календарный день, или 2734,82 евро за 31 календарный день. Начиная со 101-го дня она составляет 58,81 евро за календарный день, или 1823,11 евро за 31 календарный день. Застрахованному всегда гарантировано страховое возмещение по безработице в минимальном размере.
- Минимальная дневная ставка возмещения составляет в этом году 12,08 евро. Минимальный размер возмещения за 31 календарный день составляет 374,48 евро.
В случае всех сумм речь идет о суммах брутто.
Свою роль играет также положение на рынке труда. "С июня прошлого года мы учитываем наряду со стажем страхования от безработицы ситуацию на рынке труда", - говорит Паулус. Если безработица ниже обычного и предложений о работе достаточно, то действовать будет только базовый период и возмещение дольше платить не станут. Касса по безработице регулярно сравнивает количество зарегистрированных безработных с более ранним трех- и десятилетним периодом, и если ситуация на рынке труда более сложная и безработица выше, то базовый период может увеличиться в соответствии со стажем страхования от безработицы.
Касса по безработице сама до момента прекращения выплаты возмещения информирует человека, если период возмещения увеличивается. "Сам человек в этом смысле ничего делать не должен", - говорит Паулус.
Получит человек страховое возмещение по безработице или нет, это зависит от того, как прекращены были трудовые отношения. Право получать страховое возмещение по безработице есть, если трудовые отношения были расторгнуты в результате сокращения, по окончании испытательного срока или если речь идет о срочном трудовом договоре или прекращении договора на основе вещного права. А также в случае, если имела место ликвидация предприятия или трудовые отношения прекращены со стороны работодателя в связи со снижением трудоспособности работника по причине здоровья.
Кто получает его? Зарегистрированные безработные, ушедшие с работы не по собственному желанию. Более точные условия таковы: человек поставлен на учет в качестве безработного, подал заявление о страховом возмещении по безработице, в течение последних трех лет имел по меньшей мере 12 месяцев страхового стажа, ушел с рабочего места не по собственной инициативе.
Сколько получают? Это зависит от страхового стажа и зарплаты.
Каковы возможности у тех, кто не получает возмещение? Большей частью тогда речь идет о людях, которые ушли с работы по собственному желанию. Сегодняшние законы не позволяют в таком случае платить страховое возмещение по безработице. Однако государство создало возможность пособия по безработице.
Кто получает его? Все, кто зарегистрирован в качестве безработного, в течение предыдущих 12 месяцев работал не менее 180 дней и если доход за один месяц меньше 362,70 евро.
Сколько получают? 362,70 евро в месяц.
В случае сокращения существует также возмещение по сокращению
Паулус добавила, что если имело место сокращение, то касса по безработице платит сокращенным людям также возмещение по сокращению. В этом случае вновь важна продолжительность трудовых отношений и то, как завершены были трудовые отношения. От кассы по безработице возмещение получают те, у кого трудовые отношения длились не менее пяти лет. Возмещение по сокращению могут просить также люди, выходящие на пенсию по старости.
Кто получает? Сокращенный работник с трудовым договором. Речь должна идти о сокращении, иначе компенсацию не получить. NB! Нельзя уходить по собственному желанию, по соглашению сторон или в соответствии с другими формами - тогда не получите ничего.
Кто платит? Часть - работодатель, часть - касса по безработице.
Сколько можно получить? Среднюю зарплату за 1 месяц, начиная с пятилетнего рабочего стажа - среднюю зарплату за 2 месяца.
Вдобавок с выплачиваемым работодателем возмещением по сокращению работник имеет право получить страховое возмещение в случае сокращения, которое выплачивает касса по безработице. О возмещении от кассы по безработице должен ходатайствовать работодатель, обязанностью которого является подать в кассу по безработице соответствующей формы заявление в течение пяти календарных дней, считая со дня прекращения трудовых отношений.
Небольшие работы
Тот факт, что вы в настоящее время стоите на учете в качестве безработного, не означает, однако, что вы вообще не можете проявлять активность в трудовом отношении - зарегистрировавшийся в качестве безработного может во время поиска новой работы выполнять временные работы продолжительностью до 8 дней в месяц. Тут пределом является также зарабатываемая в месяц сумма - если хочешь оставаться на учете в качестве безработного, то такими небольшими работами можно зарабатывать до 328 евро в месяц.
Перед регистрацией в качестве безработного надо обязательно подумать также о том, готовы ли вы заниматься поисками работы, ведь человек, вставший на учет в качестве безработного и получающий от государства пособие или возмещение, также должен активно искать новую работу. Найти новую работу не всегда просто, и очень важно собственное желание и мотивация человека искать работу.