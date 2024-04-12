ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Как зарегистрироваться в качестве безработного и какие пособия и возмещения государство платит безработным?

Чтобы встать на учет в качестве безработного, надо подать в кассу по безработице заявление. Одна из возможностей - сделать это через e-töötukassa, куда можно войти с помощью ID-карточки, Smart-ID или Mobiil-ID. "Удобнее всего подать заявление на нашем портале самообслуживания, позднее там можно также искать работу и получать предложения", - говорит Паулус. В пользу e-töötukassa говорит то, что человек может подать необходимое заявление в подходящее для него время и в удобном для него месте и весь процесс займет всего несколько минут. Разумеется, не все люди отдают предпочтение э-услугам, и это тоже надо учитывать.

Анники Паулус. Фото: Töötukassa

- Если человек хочет все же на месте подать заявление о регистрации в качестве безработного или не имеет возможности подать заявление через портал самообслуживания, то важно, чтобы, отправляясь на место, он захватил с собой удостоверяющий личность действующий документ, - отмечает Паулус. - Иногда его забывают или не проверяют, действителен ли документ.