За сутки мошенники выманили у двух женщин из Ида-Вирумаа более десяти тысяч евро. При этом схемы по выманиванию денег становятся все более разнообразными.
Женщина передала наличные деньги мошеннику в руки
В полицию обратилась жительница Кохтла-Ярве, которой якобы позвонил оператор связи и сообщил, что на ее счете происходят подозрительные операции и с него пропали 1500 евро. Женщине сказали, что ей необходимо поехать в Таллинн, снять деньги со своего счета и передать их молодому человеку. Это то, что женщина сделала в страхе. На следующий день она попыталась сделать то же самое, но сотрудник банка отказался дать ей деньги. Женщина вернулась домой и сообщила в полицию о возможной афере. Более подробные обстоятельства и точный ущерб полиция разъяснит в ходе уголовного производства.
4 апреля жительнице Нарвы позвонили преступники, представившиеся сотрудниками компании связи, центрального банка и полиции обороны, и сказали, что женщина может помочь им поймать преступников. Для этого женщину попросили пойти в офис родного банка и снять 10 тысяч наличными, а затем переслать их с помощью банкомата Omniva. Женщина последовала инструкциям и тем самым проиграла мошенникам крупную сумму денег. Полиция разъяснит обстоятельства дела о мошенничестве в рамках уголовного производства.