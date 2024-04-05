Женщина передала наличные деньги мошеннику в руки

В полицию обратилась жительница Кохтла-Ярве, которой якобы позвонил оператор связи и сообщил, что на ее счете происходят подозрительные операции и с него пропали 1500 евро. Женщине сказали, что ей необходимо поехать в Таллинн, снять деньги со своего счета и передать их молодому человеку. Это то, что женщина сделала в страхе. На следующий день она попыталась сделать то же самое, но сотрудник банка отказался дать ей деньги. Женщина вернулась домой и сообщила в полицию о возможной афере. Более подробные обстоятельства и точный ущерб полиция разъяснит в ходе уголовного производства.