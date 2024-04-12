ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Шоу "Народ поет" возвращается в эфир ETV+

Между собой будут соревноваться восемь музыкальных коллективов из Таллинна, Маарду и Ида-Вирумаа. Кто-то попробует силы в шоу "Народ поет" уже во второй раз - это ансамбль "AlterEgo" из Маарду. Остальные участники появятся в программе впервые.

- В этом сезоне я в полном восторге от участников. Это настоящий фонтан талантов, красоты, юмора и искренних эмоций. Не верится, что в маленькой Эстонии такое огромное количество крутых самобытных русскоязычных музыкальных людей. Мы откопали настоящих звезд, - сказала одна из ведущих программы Алина Захарова.

По традиции в этом телевизионном музыкальном конкурсе принимают участие талантливые коллективы из Ида-Вирумаа. Примечательно, что все победители предыдущих сезонов шоу "Народ поет" - именно из этого региона. В этот раз звездный северо-восток представят ансамбли "Хали-Гали", "Big Fish", а также певица Stefania.

- Вот уже 4-й сезон я приятно удивляюсь тому, что у нас в Эстонии так много хороших, обаятельных, задорных и талантливых исполнителей. Особенно отрадно видеть горящие глаза тех, кто еще учится в школе, но уже чувствует себя на сцене как рыба в воде. Как семенам, чтобы прорасти, необходима благодатная почва, так и человеку, влюбленному в музыку, нужна возможность показать свой талант всей стране. Именно в этом и состоит основная задача шоу "Народ поет", - отметил второй ведущий Виталий Вестеринен.