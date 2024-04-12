Музыкальное шоу "Народ поет" в эфирe телеканала ETV+ начинает новый, четвертый по счету сезон.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Шоу "Народ поет" возвращается в эфир ETV+
Между собой будут соревноваться восемь музыкальных коллективов из Таллинна, Маарду и Ида-Вирумаа. Кто-то попробует силы в шоу "Народ поет" уже во второй раз - это ансамбль "AlterEgo" из Маарду. Остальные участники появятся в программе впервые.
- В этом сезоне я в полном восторге от участников. Это настоящий фонтан талантов, красоты, юмора и искренних эмоций. Не верится, что в маленькой Эстонии такое огромное количество крутых самобытных русскоязычных музыкальных людей. Мы откопали настоящих звезд, - сказала одна из ведущих программы Алина Захарова.
По традиции в этом телевизионном музыкальном конкурсе принимают участие талантливые коллективы из Ида-Вирумаа. Примечательно, что все победители предыдущих сезонов шоу "Народ поет" - именно из этого региона. В этот раз звездный северо-восток представят ансамбли "Хали-Гали", "Big Fish", а также певица Stefania.
- Вот уже 4-й сезон я приятно удивляюсь тому, что у нас в Эстонии так много хороших, обаятельных, задорных и талантливых исполнителей. Особенно отрадно видеть горящие глаза тех, кто еще учится в школе, но уже чувствует себя на сцене как рыба в воде. Как семенам, чтобы прорасти, необходима благодатная почва, так и человеку, влюбленному в музыку, нужна возможность показать свой талант всей стране. Именно в этом и состоит основная задача шоу "Народ поет", - отметил второй ведущий Виталий Вестеринен.
Шанс показать свои таланты широкой телевизионной аудитории получили и совсем молодые коллективы. Это ансамбль "LAMUKO", чье название - акроним от "Lasnamäe Muusikakool" (Ласнамяэская музыкальная школа) - и в котором играют, соответственно, либо ученики, либо недавние выпускники этой музыкальной школы. Второй молодой коллектив - таллиннская рок-группа "Subway to Venus", участникам которой всего 18-19 лет.
Кроме этого, в шоу примет участие таллиннская группа "RocKShocK", исполняющая в обычной жизни каверы на англоязычные хиты-миллионники, а также известная столичная певица Masha Romantica, которая специально для участия в шоу "Народ поет" собрала полноценный бенд.
Новинка в шоу
По правилам конкурса, каждая программа состоит из трех туров. В первом туре музыканты исполняют танцевальный хит, во втором - медленную балладу, а в третьем туре в исполнении обоих коллективов звучит один золотой хит, который подбирают редакторы. И если в предыдущие годы это обязательно должны были быть песни на русском языке, то в этом сезоне в третьем туре участникам шоу "Народ поет" будет предложено исполнить эстонский суперхит. Причем как на языке оригинала, то есть на эстонском, так и в переводе на русский.
"Народ поет" - это музыкальное шоу, где исполняют популярные во все времена песни. В каждой передаче соревнуются два музыкальных коллектива, которые должны подготовить по три песни. Голосуют как именитое жюри в студии, так и телезрители, однако победителя в конечном счете определит народ.
Ведущие - Виталий Вестеринен и Алина Захарова. Смотрите "Народ поет" на ETV+ по пятницам в 20.30.
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