ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кристина Каллас

Конечно, это не так. В школах с осени это коснется только 1-х и 4-х классов, а также всех детсадовцев. И переход будет происходить постепенно до 2030 года.

Однако этот год может оказаться самым решающим, так как от старта будет зависеть, в правильном ли направлении начнется движение, реалистичны ли заданные правила, эффективна ли реформа и не превратится ли она в имитацию обучения на эстонском языке, опыт чего имеется в некоторых школах с переводом гимназии на частичное обучение на эстонском языке.

Министр уверена и оптимистична в том, что переход будет успешным, но допускает, что могут быть и неудачи. Но, конечно, реформа была бы заранее обречена на провал, если бы ее проводили люди, которые сами в нее не верят. Важно, чтобы в нее поверили и те, кого эта революция затронет больше всего.