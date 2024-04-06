Министр образования и науки Кристина Каллас за два дня на этой неделе посетила 11 школ Ида-Вирумаа, которые с нового учебного года ждет переход на эстоноязычное обучение, чтобы разъяснить детали реформы и разобраться для себя, насколько здешние школы готовы к переменам. Перевод школ на эстоноязычное обучение часто представляют таким образом, что с 1 сентября все русскоязычные дети начнут учиться в основной школе на эстонском языке.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кристина Каллас
Конечно, это не так. В школах с осени это коснется только 1-х и 4-х классов, а также всех детсадовцев. И переход будет происходить постепенно до 2030 года.
Однако этот год может оказаться самым решающим, так как от старта будет зависеть, в правильном ли направлении начнется движение, реалистичны ли заданные правила, эффективна ли реформа и не превратится ли она в имитацию обучения на эстонском языке, опыт чего имеется в некоторых школах с переводом гимназии на частичное обучение на эстонском языке.
Министр уверена и оптимистична в том, что переход будет успешным, но допускает, что могут быть и неудачи. Но, конечно, реформа была бы заранее обречена на провал, если бы ее проводили люди, которые сами в нее не верят. Важно, чтобы в нее поверили и те, кого эта революция затронет больше всего.