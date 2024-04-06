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Достойной многодетной семье вручат 500 евро

Ирина Кивисельг
, журналист
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Титула многодетной семьи города Кохтла-Ярве в 2022 году удостоилась семья Божены Демашкевич и Яна Збигнева Кравчука, в которой воспитываются шестеро детей.
Титула многодетной семьи города Кохтла-Ярве в 2022 году удостоилась семья Божены Демашкевич и Яна Збигнева Кравчука, в которой воспитываются шестеро детей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Социальная комиссия Кохтла-Ярвеского горсобрания до 2 мая ждет ходатайства на ежегодный конкурс "Большая семья города Кохтла-Ярве - 2024".

Участвовать могут семьи с тремя и более детьми, которые являются зарегистрированными жителями города, активно участвуют в общественной жизни, являясь хорошим примером.

Ходатайство могут подавать все горожане, а также действующие на территории Эстонии организации и учреждения. На торжественный прием будут приглашены все претенденты, победитель получит благодарственное письмо и подарок - 500 евро.

В прошлом году на этот конкурс не поступило ни одной заявки, в 2022 году почетного звания удостоилась семья Божены Демашкевич и Яна Збигнева Кравчука, в которой воспитываются шестеро детей.

Организаторы не сомневаются, что достойные семьи в Кохтла-Ярве есть и призывают горожан быть активнее и рассказать о семьях, достойных поощрения. Подробная информация - на сайте города.

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