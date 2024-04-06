В начале марта я с очередным конвоем с помощью поехал в гости к украинским солдатам, воюющим за свою землю в донских степях. На этот раз подъехали очень близко к фронту, так как тартусец Яанус Пиллер, организовавший поездку, доставляет помощь из рук в руки. Кроме Яануса и меня в конвое были Рональдо, Велло и Йовзи.