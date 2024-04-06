В начале марта я с очередным конвоем с помощью поехал в гости к украинским солдатам, воюющим за свою землю в донских степях. На этот раз подъехали очень близко к фронту, так как тартусец Яанус Пиллер, организовавший поездку, доставляет помощь из рук в руки. Кроме Яануса и меня в конвое были Рональдо, Велло и Йовзи.
В Украине началась одиннадцатая военная весна
- 27 февраля 2014 года российская армия захватила Крым. За этим последовали полная оккупация Луганской области и частичная оккупация Донецкой области, а также объявление так называемых народных республик.
- 23 февраля 2022 года Россия официально признала Донецкую и Луганскую "народные республики". Днем позже началась полномасштабная военная деятельность России в Украине.
- Эстония поддерживала Украину с самого начала войны, однако особенно активно стала делать это с конца февраля позапрошлого года.