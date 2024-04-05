Эстонский Продуктовый банк проведет в апреле акцию по сбору продуктов

По словам исполнительного директора Продуктового банка Пита Борефийна, помочь нуждающимся людям в своем регионе в ходе акции по сбору продуктов питания можно двумя способами: или стать волонтером, или сделать пожертвование в виде продуктов. "Работа добровольцев в этой акции на самом деле очень важна, и мы благодарим всех, кто находит время участвовать в наших регулярных акциях по сбору продуктов. Приходите сами, приглашайте друзей или соберите свой коллектив и сделайте вместе доброе дело с целью благотворительности!", - приглашает Пит Борефийн.

В задачи помогающих в проведении акции волонтеров будет входить раздача листовок с информацией о сути мероприятия у входа в магазин, а также помощь в принятии продуктовых пожертвований и их сортировка по ящикам для дальнейшей транспортировки на склад. Ожидается, что в течение двух дней в акции примут участие около 1200 добровольцев. Дополнительную информацию об акции Продуктового банка и ссылку на регистрацию волонтером можно получить по адресу https://osale.toidupank.ee/. К акции присоединился 81 магазин по всей Эстонии сетей Coop, Maxima, Prisma, Rimi и Selver.

Эстонский продуктовый банк создан Эстонско-голландским благотворительным фондом в 2010 году с миссией облегчить положение людей, попавших в затруднительное финансовое положение, а также уменьшить расточительное обращение с едой в обществе. С 2010 года малоимущим было передано около 29 миллионов кг продуктов питания. В 2023 году Эстонский Продуктовый банк, объединяющий 17 уездных продуктовых банков, раздал нуждающимся около 4,7 млн кг продуктов питания, в том числе 500 тысяч кг продуктовой помощи от Евросоюза. Продуктовые банки по всей Эстонии еженедельно поддерживают и беженцев из Украины. Продуктовый банк выдает продукты на основании списков, составленных социальными отделами.