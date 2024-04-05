Для амбициозных проектов в Йыхви и Кохтла-Ярве может не хватить воды

Предварительные результаты исследования, начатого семь лет назад, показывают, что на самом деле забор подземных вод следует сократить почти на четверть. По оценкам водоканала Järve Biopuhastus, водные ресурсы региона значительно сократятся, а новые предприятия в индустриальных парках в Йыхви и Кохтла-Ярве могут остаться без воды.

По словам директора по производству Järve Biopuhastus Андры Виллерс, в настоящее время предприятие предлагает высококачественную питьевую воду, но для производственных предприятий она не всегда нужна. Поэтому необходимо рассмотреть другие варианты снабжения предприятий водой.

- Например, те же шахтные воды. Под землей находятся большие массы воды, которые фактически не используются. Это миллионы литров воды, которые можно использовать. Другой вариант - вода с очистных сооружений Кохтла-Ярве. Это еще одна альтернатива, которую можно использовать. Мы ведь сбрасываем эту воду в Финский залив. На самом деле, это вполне нормальная и пригодная к использованию вода, - пояснила Виллерс.

Она также отметила, что в йыхвиском регионе есть и другие водные слои, где вода не такого высокого качества, но вполне пригодна для использования: "Так что следует проанализировать ситуацию и подумать, где и сколько воды можно взять, где можно было бы построить водозаборные сооружения".

Järve Biopuhastus и местные самоуправления ждут от государства четких указаний, как организовать водоснабжение новых предприятий в индустриальных парках в Йыхви и Кохтла-Ярве с учетом новых условий.

- Чтобы, например, Йыхвиская волость могла сказать новому предприятию, планирующему развиваться в промпарке, сколько воды имеется, какого она качества и когда вообще эти ответы могут быть даны. Сейчас ситуация такова, что мы этого сказать не можем. Необходимо внести ясность между тремя сторонами, - сказала Виллерс.

Государство планирует провести на средства Фонда справедливого перехода исследование, которое должно, в частности, прояснить возможность использования альтернативных водных ресурсов в Ида-Вирумаа.