Сговор правящей коалиции оставил ида-вируского политика без места вице-спикера Рийгикогу

Аллер был выдвинут в качестве кандидата на пост второго вице-спикера крупнейшей оппозиционной партией EKRE и поддержан депутатами от Центристской партии. В свою очередь, третья оппозиционная партия "Isamaa" в качестве своего кандидата на пост зампредседателя выдвинула Юри Ратаса.

Согласно доброй политической практике, должность второго заместителя председателя Рийгикогу принадлежит представителю крупнейшей оппозиционной политической партии.

Однако еще до голосования депутат от Партии реформ Юрген Лиги дал понять в социальных сетях, что Аллеру, как члену EKRE, не позволят стать вице-спикером Рийгикогу. "Коалиция не должна вмешиваться в выборы предлагаемого оппозицией вице-спикера Рийгикогу, - написал Лиги, добавив, что из этого правила есть одно исключение. - Партия, которая отрицает результаты выборов и называет Рийгикогу нелегитимным, пусть рулит игрушечной машиной, а не заседаниями парламента".

Лиги отметил, что нельзя позволить EKRE управлять парламентом, и коалиция все же должна вмешаться.

На выборах двух заместителей председателя Рийгикогу каждый член Рийгикогу имеет один голос, и избранными считаются два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Коалиционные депутаты договорились, что большинство из них проголосуют за Тоомаса Кивимяги, кандидата от Партии реформ, а оставшаяся треть поддержит Юри Ратаса, чтобы он получил больше голосов, чем Аллер, который мог рассчитывать на поддержку чуть более двадцати депутатов от EKRE и Центристской партии.

Так и вышло. Кивимяги получил 48 голосов, Ратас - 27, а Аллер - 21.

По мнению Арво Аллера, проголосовав за Юри Ратаса, правящая коалиция впервые нарушила многолетнюю хорошую политическую практику, согласно которой второй вице-спикер Рийгикогу является представителем оппозиционной партии с наибольшим представительством, и это шаг к авторитаризму. "Очевидно, что Ратас - угодный и близкий коалиции политик ", - сказал Аллер.

По словам Аллера, EKRE выбрала его кандидатом на пост вице-спикера прежде всего из-за его спокойного и уравновешенного характера. "Я был готов занять этот пост", - сказал он.