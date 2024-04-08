ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Так и надо вести такие дела

Премьер-министр Кая Каллас и ряд других политиков говорили, что Ида-Вирумаа в этом отношении отличается от многих других регионов Эстонии, поскольку здесь меньше сопротивления. Это якобы одно из преимуществ Ида-Вирумаа с точки зрения привлечения инвестиций.

Хотя отсутствие противостояния местных жителей само по себе ничего не стоит, но, как показало строительство завода масел в Аувере, которое с помощью судей удалось приостановить на несколько месяцев, причинить ущерб в десятки миллионов евро государственному предприятию могут и активисты, живущие в других регионах.

Меньшее сопротивление новым производствам не означает, что жители Ида-Вирумаа не заботятся об окружающей среде. Скорее наоборот. Здесь, как нигде, исходя из опыта прежних лет, люди знают, как оценить, что и насколько вредно, а что нет. Они умеют быть разумно требовательными и воздерживаться от слепого и безоглядного упрямства в отношении всего.

Как показывает соглашение между волостью Люганузе и компанией "Fermi Energia", которая планирует строительство атомной электростанции, в такой ситуации нужно уметь быть прагматичным и стараться извлечь максимальную выгоду для региона. Пока еще слишком рано говорить наверняка, появится ли планируемая атомная станция в волости Люганузе или вообще в Эстонии. Однако хорошо, что уже во время, так сказать, зондирования почвы говорят также о взаимной выгоде. Это разумный подход как со стороны муниципалитета, так и со стороны строителей атомной электростанции.