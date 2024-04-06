Яна Тоом девятая в списке Центристской партии на выборах в Европарламент

Как передает rus.err, второй номер - заместитель председателя Центристской партии и председатель фракции центристов в Рийгикогу Лаури Лаатс. На третьем месте - председатель совета уполномоченных партии Эрки Сависаар, четвертый номер - генеральный секретарь центристов Аннели Отть, пятый номер - заместитель председателя центристской фракции в Рийгикогу Андрей Коробейник, шестой - Янек Мягги, седьмая в списке - старейшина Кесклинна Моника Хауканымм, замыкают список старейшина Мустамяэ Айвар Рийсалу (восьмой номер) и евродепутат Яна Тоом (девятый номер).