9 мая в конференц-центре СПА-отеля Noorus уже в третий раз пройдет бизнес-конференция, организованная городскими властями Нарва-Йыэсуу. Темами встречи этого года будут геополитические вызовы, оборона, зеленый переход и искусственный интеллект.
На бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу 9 мая обсудят глобальные вызовы и роль Ида-Вирумаа в них
Общей темой бизнес-конференции Нарва-Йыэсуу 2024 "Будущее уже здесь" будет государственное стратегическое планирование и долгосрочные перспективы в области энергетики и транспорта для обеспечения устойчивого развития в масштабах всей страны.
Откроет конференцию с вступительной речью президент Алар Карис. Также выступят местные и иностранные бизнесмены и политики. Подробнее о программе и регистрации на сайте города.
Как говорится в сообщении городской управы, бизнес-конференция Нарва-Йыэсуу предназначена для всех предпринимателей, представителей самоуправлений и лиц, принимающих решения в регионе.