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На бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу 9 мая обсудят глобальные вызовы и роль Ида-Вирумаа в них

Северное побережье
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Маяк на берегу Финского залива в Нарва-Йыэсуу.
Маяк на берегу Финского залива в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

9 мая в конференц-центре СПА-отеля Noorus уже в третий раз пройдет бизнес-конференция, организованная городскими властями Нарва-Йыэсуу. Темами встречи этого года будут геополитические вызовы, оборона, зеленый переход и искусственный интеллект.

Общей темой бизнес-конференции Нарва-Йыэсуу 2024 "Будущее уже здесь" будет государственное стратегическое планирование и долгосрочные перспективы в области энергетики и транспорта для обеспечения устойчивого развития в масштабах всей страны.

Откроет конференцию с вступительной речью президент Алар Карис. Также выступят местные и иностранные бизнесмены и политики. Подробнее о программе и регистрации на сайте города.

Как говорится в сообщении городской управы, бизнес-конференция Нарва-Йыэсуу предназначена для всех предпринимателей, представителей самоуправлений и лиц, принимающих решения в регионе. 

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