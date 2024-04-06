На бизнес-конференции в Нарва-Йыэсуу 9 мая обсудят глобальные вызовы и роль Ида-Вирумаа в них

Общей темой бизнес-конференции Нарва-Йыэсуу 2024 "Будущее уже здесь" будет государственное стратегическое планирование и долгосрочные перспективы в области энергетики и транспорта для обеспечения устойчивого развития в масштабах всей страны.

Откроет конференцию с вступительной речью президент Алар Карис. Также выступят местные и иностранные бизнесмены и политики. Подробнее о программе и регистрации на сайте города.

Как говорится в сообщении городской управы, бизнес-конференция Нарва-Йыэсуу предназначена для всех предпринимателей, представителей самоуправлений и лиц, принимающих решения в регионе.