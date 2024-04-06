На этой неделе министр климата Кристен Михал подписал законопроект, согласно которому владельцам небольших домов будет выделено почти 30 миллионов евро на субсидии на ремонт. Раунд финансирования откроется в апреле.
В апреле откроется новый грант с рекордным бюджетом на реновацию частных домов
По словам министра климата, реконструкция зданий полезна как для климата, так и для кошелька каждой семьи. "Ремонт помогает улучшить качество жизни дома, снизить затраты на электроэнергию и повысить стоимость дома. Кроме того, это повысит независимость от колебаний цен на топливо в будущем", - сказал министр климата.
По сравнению с предыдущим раундом подачи заявок на поддержку станет проще благодаря двум нововведениям. Прежде всего, будет внедрена среда электронного субсидирования, благодаря которой больше не придется отправлять документы по электронной почте. Во-вторых, для заказа солнечных панелей и инверторов установлены фиксированные цены за единицу продукции. Это значит, что за поддерживаемую деятельность предоставляется фиксированная сумма, которая не меняется, даже если проект становится дороже или дешевле запланированного. В случае цен за единицу для получения поддержки не требуется представлять счета-фактуры или подтверждения оплаты, что сокращает бюрократию. Важно, чтобы панели и инверторы были правильно установлены.
Общий бюджет поддержки составляет почти 30 миллионов евро, которые распределяются из средств Фонда восстановления и устойчивости Европейского Союза (RRF). Пособие можно подать на ремонт частного дома, дома с двумя квартирами или рядного дома. Срок выполнения работ - 12 месяцев, который при наличии уважительных причин может быть продлен до 6 месяцев.
Как и в предыдущих раундах, ставки субсидий в 2024 году также зависят от объема и места выполнения работ. В случае полной реконструкции сумма субсидии составляет до 30 000 евро в Таллинне и Тарту, до 40 000 евро в приграничных с ними районах и до 50 000 евро в других местах. Это означает, что больше поддержки выплачивается там, где восстановление без государственной поддержки особенно затруднено. В случае частичной реконструкции, то есть отдельных работ, ставка государственной субсидии составляет 20% и достигает 20 000 евро. Ставка субсидии на установку солнечных панелей составляет 30% по всей стране и до 20 000 евро.
Грант способствует достижению долгосрочной цели страны, которая заключается в обновлении всего фонда зданий с целью повышения энергоэффективности к 2050 году. С этой целью в 2022 году открывается программа LIFE IP BuildEST, запущенная в новой вкладке с целью развития потенциала строительного сектора для реализации крупных проектов реконструкции. Кроме того, государство выделит не менее 366 миллионов евро на реновацию жилых домов в 2022-2027 годах. На сегодняшний день решение о выделении поддержки было принято уже 2255 раз на общую сумму 15,36 млн евро. Проекты финансировались как из Фонда восстановления и устойчивости Европейского Союза (RRF), так и из государственного бюджета.
Заявки будут приниматься через 14 календарных дней после вступления постановления в силу, о чем совместное агентство EAS и KredEx проинформируют отдельно.