В апреле откроется новый грант с рекордным бюджетом на реновацию частных домов

По словам министра климата, реконструкция зданий полезна как для климата, так и для кошелька каждой семьи. "Ремонт помогает улучшить качество жизни дома, снизить затраты на электроэнергию и повысить стоимость дома. Кроме того, это повысит независимость от колебаний цен на топливо в будущем", - сказал министр климата.

По сравнению с предыдущим раундом подачи заявок на поддержку станет проще благодаря двум нововведениям. Прежде всего, будет внедрена среда электронного субсидирования, благодаря которой больше не придется отправлять документы по электронной почте. Во-вторых, для заказа солнечных панелей и инверторов установлены фиксированные цены за единицу продукции. Это значит, что за поддерживаемую деятельность предоставляется фиксированная сумма, которая не меняется, даже если проект становится дороже или дешевле запланированного. В случае цен за единицу для получения поддержки не требуется представлять счета-фактуры или подтверждения оплаты, что сокращает бюрократию. Важно, чтобы панели и инверторы были правильно установлены.

Общий бюджет поддержки составляет почти 30 миллионов евро, которые распределяются из средств Фонда восстановления и устойчивости Европейского Союза (RRF). Пособие можно подать на ремонт частного дома, дома с двумя квартирами или рядного дома. Срок выполнения работ - 12 месяцев, который при наличии уважительных причин может быть продлен до 6 месяцев.