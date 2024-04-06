Банк Эстонии: на рынке наблюдается сдержанный оптимизм

По сравнению с февралем потребительская корзина подорожала на 0,4%. Наибольший ежемесячный прирост цен, или 0,3 процентных пункта, пришелся на услуги связи в марте, цена которых выросла на 7,6%.

По данным Института экономических исследований, в оценках настроений руководителей компаний замечен некоторый оптимизм. Это дает основание надеяться, что в большей части спад производства может быть уже позади. Однако на промышленных предприятиях производственные мощности в значительной степени не используются, а запасы по-прежнему значительны. Таким образом, понижающее давление на цены промышленных товаров и продуктов питания сохранится.

Люди осторожны в потреблении и займе из-за преобладающей неопределенности. Относительно быстрый рост заработной платы продолжился и в последние месяцы - в феврале, по данным Налогово-таможенного департамента, он составил почти 8%. В начале года вступило в силу повышение минимальной заработной платы, а в апреле повысятся пенсии. Некоторые компании могут планировать большее повышение цен именно на это время.

Рост цен в марте соответствовал прогнозу Банка Эстонии, согласно которому среднегодовой рост цен в 2024 году составит 3,2%. Ожидается, что в апреле рост цен замедлится примерно до 2,5%, поскольку влияние энергетических субсидий, закончившихся год назад, ослабевает на ценах. Будущее поведение потребительских цен сильно зависит от цен на нефть и электроэнергию. Цена на нефть снова выросла, но это привело к росту цен на моторное топливо. Рыночная цена электроэнергии в настоящее время намного дешевле, чем в последние годы, но необходимо учитывать, что она также очень волатильна и во многом зависит от погоды.