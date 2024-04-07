Союз работодателей Эстонии не поддерживает налог на подслащенные напитки, поскольку в случае его введения налоговое воздействие на государственный бюджет было бы небольшим, затраты на администрирование нового налога были бы высокими, а его положительное влияние на сокращение потребления было бы небольшим.
Работодатели не поддерживают введение налога на лимонад
В письме, направленном министру социальных дел Риине Сиккут, Центральный союз работодателей напомнил, что экономика Эстонии находится в упадке третий год и поэтому стране следует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности экономики, а не на налогах. Растущая налоговая нагрузка ставит эстонские компании в худшую конкурентоспособную позицию, не давая им времени на создание возможности получать больший доход, то есть способности обслуживать большее налоговое бремя.
Глава Центрального союза работодателей Арто Аас подчеркнул, что одной из самых сильных сторон бизнес-среды Эстонии является относительно простая и стабильная налоговая система. "Быстрые и беззаботные изменения в налоговой системе лишают предпринимателей уверенности и предсказуемости в бизнес-среде. В долгосрочной перспективе жизнь в Эстонии может улучшиться только за счет повышения производительности, экспортного потенциала и привлекательности иностранных инвестиций - иначе деньги в страну не придут, - пояснил Аас. - Однако это не подкрепляется более высоким налоговым бременем".
Поэтому более важным, чем налог на подслащенные напитки, является сигнал, который правительство посылает предпринимателям с помощью многочисленных налоговых изменений.
- Предприниматели и потребители ожидают от правительства стабильности, уверенности и душевного спокойствия в условиях экономического спада, а не новых налогов, правил или бремени. И все это в то время, когда налоговые поступления в госбюджет уже растут более чем на миллиард евро в год, - пояснил он.
Новые налоги оказывают сильное негативное влияние на бизнес-среду, косвенная цена которого может оказаться выше дополнительных доходов, запланированных в госбюджет.
В союзе также обращают внимание на то, что до повышения налогов и введения новых налогов замораживание расходов госбюджета и повышение эффективности серьезно не предпринимались - на протяжении многих лет расходы госбюджета росли быстрее доходов и существенно быстрее валового внутреннего продукта.
- Предприниматели понимают, что в сегодняшней геополитической ситуации расходы на оборону необходимо увеличивать, но они - лишь часть быстро растущих затрат. Коренная проблема госбюджета - не медленно растущие доходы, а слишком быстро раздутые расходы, которые необходимо в первую очередь взять под контроль, - подчеркнул Аас.
Почему работодатели не поддерживают налог на лимонад?
В письме Центрального союза работодателей Эстонии говорится, что положительный эффект для здоровья от введения налога на подслащенные напитки будет небольшим, поскольку сахар по-прежнему потребляется даже по более высокой цене или в альтернативных продуктах. Примеры других стран не совсем достоверны и не имеют положительного эффекта. Альтернативы сладким или подслащенным напиткам не могут быть более полезными для здоровья, например, заменители сахара или сладости.
По мнению Союза работодателей, затраты на приобретение и администрирование новой системы налоговой информации, вероятно, будут очень высокими и достигнут более 10% налоговых поступлений в первый год. Например, стоимость приобретения информационной системы налога на транспортные средства оценивается в 2 миллиона евро, к которым ежегодно добавляются 0,6 миллиона евро управленческих расходов. В случае с подслащенными напитками административная нагрузка может оказаться еще большей, поскольку проверить правильность уплаты налогов сложнее. Аналогичным специфическим товарным налогом является акциз на алкоголь, который контролируется, например, чрезвычайно сложной системой акцизных складов и накладных, и к каждой упаковке должна быть прикреплена акцизная марка. По-видимому, как и в случае с алкоголем, в случае с подслащенными напитками существует значительный риск того, что в некоторых случаях их попытаются отнести к категории другого продукта (к ним добавляется немного молока или алкоголя или они продаются в виде концентрата) или просто продается без уплаты налогов. В результате, вероятно, пострадают более законопослушные производители напитков, чья конкуренция будет усугублена нарушителями закона.