Работодатели не поддерживают введение налога на лимонад

В союзе также обращают внимание на то, что до повышения налогов и введения новых налогов замораживание расходов госбюджета и повышение эффективности серьезно не предпринимались - на протяжении многих лет расходы госбюджета росли быстрее доходов и существенно быстрее валового внутреннего продукта.

- Предприниматели понимают, что в сегодняшней геополитической ситуации расходы на оборону необходимо увеличивать, но они - лишь часть быстро растущих затрат. Коренная проблема госбюджета - не медленно растущие доходы, а слишком быстро раздутые расходы, которые необходимо в первую очередь взять под контроль, - подчеркнул Аас.

Почему работодатели не поддерживают налог на лимонад?

В письме Центрального союза работодателей Эстонии говорится, что положительный эффект для здоровья от введения налога на подслащенные напитки будет небольшим, поскольку сахар по-прежнему потребляется даже по более высокой цене или в альтернативных продуктах. Примеры других стран не совсем достоверны и не имеют положительного эффекта. Альтернативы сладким или подслащенным напиткам не могут быть более полезными для здоровья, например, заменители сахара или сладости.

По мнению Союза работодателей, затраты на приобретение и администрирование новой системы налоговой информации, вероятно, будут очень высокими и достигнут более 10% налоговых поступлений в первый год. Например, стоимость приобретения информационной системы налога на транспортные средства оценивается в 2 миллиона евро, к которым ежегодно добавляются 0,6 миллиона евро управленческих расходов. В случае с подслащенными напитками административная нагрузка может оказаться еще большей, поскольку проверить правильность уплаты налогов сложнее. Аналогичным специфическим товарным налогом является акциз на алкоголь, который контролируется, например, чрезвычайно сложной системой акцизных складов и накладных, и к каждой упаковке должна быть прикреплена акцизная марка. По-видимому, как и в случае с алкоголем, в случае с подслащенными напитками существует значительный риск того, что в некоторых случаях их попытаются отнести к категории другого продукта (к ним добавляется немного молока или алкоголя или они продаются в виде концентрата) или просто продается без уплаты налогов. В результате, вероятно, пострадают более законопослушные производители напитков, чья конкуренция будет усугублена нарушителями закона.