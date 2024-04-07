Банк Эстонии приглашает побороться за научную премию

В 2024 году Банк Эстонии присуждает две исследовательские премии: 3000 евро за исследования, основанные на докторской диссертации или проводимые в рамках докторантуры, и 2000 евро за исследования, основанные на магистерской диссертации или проводимые в рамках магистратуры.

В конкурсе могут принять участие все желающие, которым на момент объявления конкурса не исполнилось 40 лет и которые учатся по аккредитованной Министерством образования Эстонии программе магистратуры или докторантуры. В конкурсе также могут принять участие лица до 40 лет, уже получившие степень магистра или доктора по указанной программе. Если в конкурсе участвуют исследовательские группы, все члены исследовательской группы должны соответствовать условиям.