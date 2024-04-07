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Банк Эстонии приглашает побороться за научную премию

Северное побережье
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Участники программы подготовки учителей естественных наук в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета.
Участники программы подготовки учителей естественных наук в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета. Фото: Virumaa kolledž

Банк Эстонии учреждает исследовательскую премию, посвященную памяти Урмаса Сепа. В нем могут принять участие молодые люди, которые еще учатся, а также те, кто уже получил степень магистра или доктора. Крайний срок подачи документов - 13 сентября.

В 2024 году Банк Эстонии присуждает две исследовательские премии: 3000 евро за исследования, основанные на докторской диссертации или проводимые в рамках докторантуры, и 2000 евро за исследования, основанные на магистерской диссертации или проводимые в рамках магистратуры.

В конкурсе могут принять участие все желающие, которым на момент объявления конкурса не исполнилось 40 лет и которые учатся по аккредитованной Министерством образования Эстонии программе магистратуры или докторантуры. В конкурсе также могут принять участие лица до 40 лет, уже получившие степень магистра или доктора по указанной программе. Если в конкурсе участвуют исследовательские группы, все члены исследовательской группы должны соответствовать условиям.

Крайний срок подачи документов - 13 сентября 2024 года. 

Результаты конкурса будут объявлены Банком Эстонии не позднее 1 ноября 2024 года. 

Урмас Сепп (1956-2002) был руководителем отдела макроэкономики Банка Эстонии, а затем в 1993-2002 годах руководителем отдела экономических исследований.

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