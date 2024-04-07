За неделю мошенники выманили у жителей Ида-Вирумаа несколько десятков тысяч евро

В ходе разговора утверждается, что, например, для продления контракта с мобильным оператором, задержания ненадежного сотрудника или проверки средств на счету, нужно доставить наличные в посылочный автомат или передать курьеру.

Только в Вирумаа за последнюю неделю жертвами мошенников стали пять человек, ущерб исчисляется десятками тысяч евро. Поскольку в основном жертвами становятся русскоязычные пожилые люди, полиция настоятельно рекомендует позвонить своим родственникам и предупредить их об этой схеме.

"На этой неделе было пять случаев, которые дошли до полиции, когда люди снимали деньги с банкомата, и, использовали Omniva или другие посылочные автоматы, чтобы перевести деньги уже тем, кто выманивают деньги. Общая сумма мошенничества - 34 000 евро, а самая большая сумма в отдельном случае - 13 000 евро", - рассказал оперативный руководитель Идаской префектуры Александер Марк.