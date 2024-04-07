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Лучших лидеров общественного мнения поощрят стипендией

Северное побережье
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Трибуной торжественного акта на открытом воздухе стал кузов грузовика Сил обороны. В завершение мероприятия был исполнен танец под народную мелодию в современное обработке, к которому присоединились премьер-министр Кая Каллас и более тысячи участников мероприятия.
Трибуной торжественного акта на открытом воздухе стал кузов грузовика Сил обороны. В завершение мероприятия был исполнен танец под народную мелодию в современное обработке, к которому присоединились премьер-министр Кая Каллас и более тысячи участников мероприятия. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Фонд гражданской инициативы SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital анонсировал открытие приёма заявлений на конкурс стипендий для лидеров общественных объединений на 2024 год. Срок подачи заявлений продлится до 6 мая 2024 года.

Программа стипендий лидеров сообществ нацелена на поддержку лидеров, занимающихся активным руководством и развитием своих общин, способных мотивировать и вдохновлять участников к совместной работе и достижению общественных целей. Кандидаты на получение стипендии должны осуществить подачу своих заявлений через систему обработки запросов Министерства культуры Эстонии (TMS).

К участию в конкурсе допускаются дееспособные физические лица, которые получили поддержку своих общин в качестве инициаторов и ранее не были отмечены данной стипендией. Стипендия предназначена для групп лиц, объединённых общей целью и действующих в пределах территории одного муниципалитета на территории Эстонии.

Размер предлагаемой стипендии составляет 5000 евро и освобождается от налогообложения. Получатели стипендии вправе распоряжаться предоставленными средствами по собственному усмотрению в рамках развития своих общественных инициатив.

Детальная информация о конкурсе, условиях участия и процедуре подачи заявлений доступна на официальном сайте фонда www.kysk.ee.

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