Министерство регионов и сельского хозяйства подготовило проект, который меняет принципы определения земельного налога, чтобы в будущем местное самоуправление могло повышать земельный налог более чем на 10% в год. Эстонская торгово-промышленная палата выступает против изменения из-за отсутствия анализа воздействия изменений на компании, цены на основные услуги и общество в целом.
Земельный налог может вырасти в половину
Действующий порядок предусматривает, что независимо от того, насколько высок расчетный земельный налог с учетом новой цены и ставки налога на землю, земельный налог не может увеличиваться более чем на 10 процентов в год. Если 10% составляет менее 5 евро, сумма земельного налога увеличивается на 5 евро до достижения максимальной суммы земельного налога.
Согласно проекту, действующий принцип будет изменен таким образом, что земельный налог может быть увеличен до 50% в год, а если он меньше 20 евро, то земельный налог увеличится на 20 евро. Местные органы власти могут решить сохранить повышение земельного налога на уровне ниже 50%, но минимальная сумма установлена на уровне 20 евро по всей стране.
По мнению Торговой палаты, в нестабильных условиях изменение режима налога на землю оказывает существенное негативное влияние на компании, поскольку это основной операционный расход, который прогнозируется и закладывается в бюджет на более длительные периоды времени. Внезапное и непропорциональное повышение налогов означает, что компаниям сложно заранее планировать свои расходы, а повышение налогов ставит компании в невыгодное положение.
Законопроект также планирует увеличить максимальную ставку земельного налога для коммерческих и промышленных земель с 1,0% до 2,0% с 2025 года. Торгово-промышленная палата выступает против планируемого повышения максимальной ставки земельного налога для коммерческих и промышленных земель, поскольку в сочетании с увеличением лимита земельного налога на 10% в год земельный налог, уплачиваемый компаниями, может необоснованно вырасти.
В своем обращении к министерству палата также указывает, что анализ воздействия в пояснительном письме к проекту является неполным. Анализ воздействия не оценивал совокупный эффект различных налогов, а также не анализировалось, как земельный налог влияет на различные услуги, необходимые для жизни, и на их цены. Одним из таких примеров является возможное повышение цен на услуги электросетей, которое затронет не только компании, но и всех потребителей электроэнергии.
В проекте также отсутствует намерение разработать законопроект, что в проекте обосновано тем, что законопроект является срочным, поскольку у местных органов власти должно быть достаточно времени для принятия решения о налоговых ставках и налоговых льготах. В качестве обоснования также приводится то, что данное регулирование не является постановлением, которое радикально и структурно меняет основу налогового администрирования.
Палата считает, что приведенные причины не имеют отношения к делу и, следовательно, были нарушены правила хорошего правотворчества и нормативной техники. Например, законопроект оказывает существенное влияние на землевладельцев, и хотя в пояснительной записке к законопроекту указано, что целевой группой поправки к закону являются только органы местного самоуправления, изменения существенно затрагивают всех землевладельцев, и уже только по этой причине Необходимо составить намерение разработать законопроект, с помощью которого, среди прочего, тщательно оцениваются различные последствия и риски.