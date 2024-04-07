Земельный налог может вырасти в половину

Действующий порядок предусматривает, что независимо от того, насколько высок расчетный земельный налог с учетом новой цены и ставки налога на землю, земельный налог не может увеличиваться более чем на 10 процентов в год. Если 10% составляет менее 5 евро, сумма земельного налога увеличивается на 5 евро до достижения максимальной суммы земельного налога.

Согласно проекту, действующий принцип будет изменен таким образом, что земельный налог может быть увеличен до 50% в год, а если он меньше 20 евро, то земельный налог увеличится на 20 евро. Местные органы власти могут решить сохранить повышение земельного налога на уровне ниже 50%, но минимальная сумма установлена ​​на уровне 20 евро по всей стране.

По мнению Торговой палаты, в нестабильных условиях изменение режима налога на землю оказывает существенное негативное влияние на компании, поскольку это основной операционный расход, который прогнозируется и закладывается в бюджет на более длительные периоды времени. Внезапное и непропорциональное повышение налогов означает, что компаниям сложно заранее планировать свои расходы, а повышение налогов ставит компании в невыгодное положение.