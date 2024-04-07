Треть безработных в Ида-Вирумаа не умеют ничего делать

Общее число безработных по Эстонии сокращается уже пятую неделю подряд, но не в Ида-Вирумаа, где показатель безработицы составляет уже почти 14% от работоспособного населения.

Среднестатистический безработный - мужчина среднего возраста. Больше половины безработных не владеют эстонским языком, а самой большой преградой для них являются недостаточные навыки. Среди безработных много тех, кто растерял свои умения, а также тех, у кого вообще нет никакого профессионального образования. В Кассе по безработице говорят, что таких людей стараются отправлять на переобучение.

- 34% людей, которые не имеют профессию. Никакой профессии. То есть им тоже очень трудно найти работу. Таких уже простых рабочих мест очень мало. Нужны рабочие специалисты. В-третьих, нет эстонского языка, и это одна из главных причин, - сказала руководитель местного бюро Кассы по безработице Аннели Теэлахк.