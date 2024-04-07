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Треть безработных в Ида-Вирумаа не умеют ничего делать

Северное побережье
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Бюро Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.
Бюро Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä

Больше половины безработных в Ида-Вирумаа не владеют эстонским языком, и треть из них так долго сидят без работы, что растеряли свои умения, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Общее число безработных по Эстонии сокращается уже пятую неделю подряд, но не в Ида-Вирумаа, где показатель безработицы составляет уже почти 14% от работоспособного населения.

Среднестатистический безработный - мужчина среднего возраста. Больше половины безработных не владеют эстонским языком, а самой большой преградой для них являются недостаточные навыки. Среди безработных много тех, кто растерял свои умения, а также тех, у кого вообще нет никакого профессионального образования. В Кассе по безработице говорят, что таких людей стараются отправлять на переобучение.

- 34% людей, которые не имеют профессию. Никакой профессии. То есть им тоже очень трудно найти работу. Таких уже простых рабочих мест очень мало. Нужны рабочие специалисты. В-третьих, нет эстонского языка, и это одна из главных причин, - сказала руководитель местного бюро Кассы по безработице Аннели Теэлахк.

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