ПАРЛАМЕНТ ⟩ Айвар Кокк: От введения автоналога следует отказаться

У меня спрашивали, неужели сегодня автомобили не облагаются налогом. Ведь, по сути, облагаются. Когда мы покупаем автомобиль, то платим за это налог с оборота. Когда мы ездим на автомобиле и, как нравится говорить многим, загрязняем природу, то ведь мы платим ровно столько, сколько проезжаем, покупая топливо и платя при этом как акциз, так и налог с оборота. И теперь желают снова штрафовать. За то, что человек хочет жить и обеспечить своим детям нормальную жизнь, ездить на работу, жить не рядом с работой, ведь не все могут жить по соседству с рабочим местом. И тут мы пытаемся найти сотни миллионов. Начнем весной с того, что автоналог мог бы составить 130 миллионов, и дойдем до того, что он мог бы составить 230 миллионов, если этот проект поступит сюда, в зал Рийгикогу.