В виде плана введения автоналога имеет место крупномасштабный обман избирателей, поскольку ни одна из партий правящей коалиции не обещала перед выборами введения такого налога.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Айвар Кокк: От введения автоналога следует отказаться
"Isamaa" выступала против автоналога и находит, что от плана его введения надо срочно отказаться. Налог на автомобили особенно болезненно повлияет на семьи с детьми и на жителей сельской местности. Достойно сожаления, что правительство республики даже не посчитало нужным проанализировать влияние автоналога на семьи с детьми. Особенно в сельской местности, где сеть общественного транспорта слабая или совсем отсутствует, автомобиль часто является единственным способом отвезти детей в школу и на занятия по интересам. Повышать налог на владение автомобилем в такой ситуации крайне глупо и несправедливо.
Увеличение налогового бремени предприятий путем введения автоналога тоже является неправильным решением. В ситуации, когда экономика уже долгое время падает, а безработица увеличивается, правительство республики должно реализовать меры по повороту экономики к росту, а не наказывать предпринимателей новыми налогами. Закон о налоге на моторное транспортное средство может противоречить Конституции Эстонской Республики и правовым нормам Евросоюза.
Если часто говорят, что в госбюджете не хватает денег, то это большая ложь. За несколько дней до выборов в Рийгикогу в марте прошлого года тогдашний министр финансов и нынешний председатель финансовой комиссии Рийгикогу очень четко сказал: финансы государства в порядке. Будучи сам в то время председателем финансовой комиссии, я подтверждаю: да, бюджет был составлен при полном разуме и учитывал также расходы.
"В ситуации, когда экономика уже долгое время падает, а безработица увеличивается, правительство республики должно реализовать меры по повороту экономики к росту, а не наказывать предпринимателей новыми налогами".Айвар Кокк, член Рийгиккогу, "Isamaa"
А потом случается, что собирается новая коалиция и решает, что освобождение от подоходного налога в размере 700 евро для людей с высокими доходами очень важно. Но эта цифра приближается к полумиллиарду в год, с каждым годом она будет расти, так как зарплаты людей, надеемся, тоже повысятся. По крайней мере здесь в зале мы можем сказать, что с 1 апреля она повысилась. Если мы сложим эти цифры, то, разумеется, кто-то принял решения, однако этот человек не отвечает за то, что такие решения были приняты, а просто с утра до вечера взваливают на людей разные налоги.
Если мы посмотрим на тот самый налог на моторные транспортные средства, называемый в народе автоналогом, то он ведь сильнее всего ударит по жителям сельской местности. Нам нравится каждый день говорить о безопасности. Неужели это действительно безопасность, как мы слышали перед свободной неделей при обсуждении здесь в зале Закона о планировании, когда можно за 30 минут дойти пешком от одного края города до другого. Тогда нужно строить высотки.
Действительно, в промежутке в Таллинне был мэр, говоривший, что все люди могли бы переехать в Таллинн. Неужели это была бы безопасность, если бы в остальной Эстонии жителей не было? Или безопасностью является то, чтобы жители Эстонии могли жить повсюду, в том числе на приграничных территориях? По-моему, это и есть безопасность. Каким образом молодая семья, в которой несколько детей, справлялась бы без автомобиля в любой сельской местности?
У меня спрашивали, неужели сегодня автомобили не облагаются налогом. Ведь, по сути, облагаются. Когда мы покупаем автомобиль, то платим за это налог с оборота. Когда мы ездим на автомобиле и, как нравится говорить многим, загрязняем природу, то ведь мы платим ровно столько, сколько проезжаем, покупая топливо и платя при этом как акциз, так и налог с оборота. И теперь желают снова штрафовать. За то, что человек хочет жить и обеспечить своим детям нормальную жизнь, ездить на работу, жить не рядом с работой, ведь не все могут жить по соседству с рабочим местом. И тут мы пытаемся найти сотни миллионов. Начнем весной с того, что автоналог мог бы составить 130 миллионов, и дойдем до того, что он мог бы составить 230 миллионов, если этот проект поступит сюда, в зал Рийгикогу.