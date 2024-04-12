ПАРЛАМЕНТ ⟩ Почему надо обложить налогом часть пенсии?

Неужели вы действительно верите, что у наших стариков настолько большие пенсии, что их можно обложить налогом? Александр Чаплыгин,

член Рийгикогу, Центристская партия

Процентный рост средней пенсии по старости в течение последних 15 лет второй год подряд равен двузначной цифре, то есть 17,6% и 10,6%. Средняя пенсия за 30 лет выросла в 26 раз, то есть с 30,1 евро в 1994 году до 774 евро в этом году. В то же время уровень цен вырос только в 5,24 раза. То есть покупательная способность средней пенсии выросла за 30 лет в 4,73 раза, что превысило рост покупательной способности средней зарплаты. Это, конечно, другая тема, однако никогда раньше на среднюю пенсию нельзя было купить так много товаров и услуг, как сейчас.

Возвращаясь к этому освобождению от подоходного налога, скажу, что у нас в бюджете чрезвычайно сложное положение. Поэтому мы действительно заморозим это освобождение от подоходного налога, однако оно по-прежнему остается у пенсионеров более высоким, чем у работающих людей. То есть не облагаемый подоходным налогом минимум у пенсионера будет выше, чем у работающего человека. У работающего человека это 700 евро, а у пенсионера - 776 евро.

Александр ЧАПЛЫГИН:

- Объясните, пожалуйста, почему обложение пенсионеров налогом - это справедливо и оправданно, а обложение банковской сверхприбыли, предлагаемое Центристской партией, - это плохо?

Кая КАЛЛАС: