На парламентском инфочасе 3 апреля произошел спор между членом Рийгикогу центристом Александром Чаплыгиным и премьер-министром реформисткой Каей Каллас в связи с планируемым налогообложением пенсий.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Почему надо обложить налогом часть пенсии?
Александр ЧАПЛЫГИН, член Рийгикогу, Центристская партия:
- Перед выборами и в коалиционном соглашении вы обещали не облагать среднюю пенсию налогом. Теперь вы намерены обложить налогом среднюю пенсию, что заберет из дохода пожилых людей 130 евро в год. Стыдно! Здесь на Тоомпеа одна пожилая дама, эстонка, почти каждый день просит милостыню. Она не нищая, а обычная одинокая пенсионерка, которой не хватает денег на оплату коммунальных услуг и питания. Неужели вы собираетесь обложить налогом ее пенсию? Неужели вы действительно верите, что у наших стариков настолько большие пенсии, что их можно обложить налогом?
Кая КАЛЛАС, премьер-министр, Партия реформ:
- Снова слышать такое из уст Центристской партии - очень-очень странно. Вы обложили пенсии подоходным налогом в 2016 году. До тех пор, пока мы входили в правительство, пенсии не облагались подоходным налогом. Вы вошли в правительство и ввели этот горб подоходного налога, который больнее всего ударил по пенсионерам, ведь пенсии стали облагаться подоходным налогом.
Действительно, когда мы вошли в правительство, то освободили пенсию от подоходного налога. Такое решение было, и мы предприняли такое усилие, по сути, корректируя сделанное вами.
Хорошая новость, что с апреля средняя пенсия повысилась по сравнению с прошлогодним на 10,6%, то есть с 700 евро до 774 евро. В прошлом году, то есть в 2023 году, пенсия повысилась на целых 17,6%. Такого большого повышения пенсии раньше не бывало. Это повышение пенсии касается примерно 325000 человек, и из них по состоянию на 1 апреля 2024 года по меньшей мере среднюю пенсию получают около 149432 человек, то есть 48% всех пенсионеров.
Неужели вы действительно верите, что у наших стариков настолько большие пенсии, что их можно обложить налогом?
Александр Чаплыгин,
член Рийгикогу, Центристская партия
Процентный рост средней пенсии по старости в течение последних 15 лет второй год подряд равен двузначной цифре, то есть 17,6% и 10,6%. Средняя пенсия за 30 лет выросла в 26 раз, то есть с 30,1 евро в 1994 году до 774 евро в этом году. В то же время уровень цен вырос только в 5,24 раза. То есть покупательная способность средней пенсии выросла за 30 лет в 4,73 раза, что превысило рост покупательной способности средней зарплаты. Это, конечно, другая тема, однако никогда раньше на среднюю пенсию нельзя было купить так много товаров и услуг, как сейчас.
Возвращаясь к этому освобождению от подоходного налога, скажу, что у нас в бюджете чрезвычайно сложное положение. Поэтому мы действительно заморозим это освобождение от подоходного налога, однако оно по-прежнему остается у пенсионеров более высоким, чем у работающих людей. То есть не облагаемый подоходным налогом минимум у пенсионера будет выше, чем у работающего человека. У работающего человека это 700 евро, а у пенсионера - 776 евро.
Александр ЧАПЛЫГИН:
- Объясните, пожалуйста, почему обложение пенсионеров налогом - это справедливо и оправданно, а обложение банковской сверхприбыли, предлагаемое Центристской партией, - это плохо?
Кая КАЛЛАС:
- Опять же, среднюю пенсию или пенсию вообще обложили налогом вы. Спросите у людей из своей партии, спросите у руководителей своей партии. Вы тоже, очевидно, входили в партию в то время, когда вы обложили пенсии налогом, до этого пенсии налогом не облагались. Мы действительно пытаемся скорректировать эту сделанную Центристской партией ошибку и приняли такое решение, чтобы средняя пенсия не облагалась подоходным налогом. Однако в настоящий момент положение сложное, и действительно, поскольку пенсия со временем постоянно растет, а население у нас стареет, и это значит, что работающих людей, с зарплаты которых платятся налоги, поступающие не из государственного кармана, а от частного сектора, становится все меньше, а людей, которые получают пенсию, становится все больше.
Никогда прежде на среднюю пенсию нельзя было купить так много товаров и услуг, как сейчас.
Кая Каллас,
премьер-министр, Партия реформ
Хорошая новость, что, в соответствии с весенним прогнозом Министерства финансов, средняя пенсия вырастет к 2025 году до 819 евро. С учетом не облагаемого подоходным налогом минимума в 2025 году с прогнозируемой пенсии надо будет платить подоходный налог в размере 9,5 евро в месяц. На 2026 год прогнозируется средняя пенсия в размере 860 евро, и с этой пенсии подоходный налог составит 18 евро. Сравним с подоходным налогом с человека трудоспособного возраста: в следующем году с зарплаты 819 евро подоходный налог составил бы 26 евро в месяц. То есть у пенсионера он 9,5 евро в месяц, а у человека трудоспособного возраста, то есть с зарплаты, налог составит 26 евро в месяц. Так что в любом случае у пенсионера минимум по-прежнему будет более высоким. Как я уже неоднократно отвечала здесь, банки вкладывают в госбюджет более 500 миллионов евро дохода и банки облагаются более высокими налогами, чем другие.
Идеи, которые вы предлагаете, в реальной жизни просто неосуществимы, задним числом вводить какие-то налоги нельзя, их можно устанавливать наперед, но, к сожалению, прогнозы говорят, что в будущем у банков таких сверхприбылей уже не будет. Поэтому то соглашение, которого мы достигли о том, что банки добровольно внесут в госбюджет больше, чем планировали поначалу, прекрасно. Более 500 миллионов евро - это большая сумма, которую можно использовать на все остальное, что необходимо в нашем бюджете. Бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, все услуги, которые мы оказываем на государственном уровне, - за них тоже надо платить и они оплачиваются налогоплательщиком посредством того, что налогоплательщик вносит свой вклад в госбюджет в виде уплаты налогов.
Вадим БЕЛОБРОВЦЕВ:
- Немного смешно слышать, как вы все время говорите о том, что было восемь лет назад. Мы ведь можем таким же образом напомнить о том, как ваш однопартиец Андрус Ансип обещал, что Эстония станет одним из пяти самых богатых государств Европы или как мы получим безналоговую пятницу, а вместо этого налоги у нас сейчас растут и растут.
Вы говорите, что анализ Министерства финансов обещает нам в 2027 году - это год, когда заканчивается номинальный период нынешней коалиции, то есть ей исполнится четыре года, - средняя нетто-пенсия составит 870 евро. Перед выборами Партия реформ обещала, что она составит 1000 евро, Социал-демократическая партия обещала 1200 евро. Насколько мы понимаем, за четыре года этот максимум составит 870 евро, да и с него будут брать подоходный налог, это и будет нетто-пенсия. Собирается ли нынешняя коалиция все же экстренно повышать пенсию, чтобы в 2027 году средняя пенсия была если не 1200, то хотя бы 1000 евро, или это так и останется очередным предвыборным враньем?
Кая КАЛЛАС:
- Я понимаю, что вы не хотите говорить о том, что происходило восемь лет назад, ведь это были реальные действия. Вы сделали пенсию облагаемой подоходным налогом. До этого с нее налоги не брали, после - брали. Я не говорю об обещаниях, я говорю о реальных делах. То, что вы не хотите теперь вспоминать об этом, по-моему, тоже говорит о многом. Вы хотите говорить об обещаниях. Ну, если мы возьмем обещания из вашей предвыборной программы, то они, насколько я помню, стоили более четырех миллиардов. Отсюда вопрос: откуда вы взяли бы эти деньги?
Однако у меня есть для вас хорошая новость. Мы никогда не обещали, что средняя пенсия не повысится, как вы утверждаете, а наоборот, средняя пенсия растет и за последние четыре года действительно повысилась заметно. В 2024 году она составила 774 евро, рост был 10,6%, в 2023 году - 700 евро, рост составил 17,6%, в 2022 году - 595 евро, рост составил 7,9%, а в 2021 году - 552 евро, рост был 1,6%. Однако хорошая новость в том, что, в соответствии с весенним прогнозом Министерства финансов, рост пенсии в последующие годы будет таким: в 2025 году - 819 евро, в 2026 году - 860 евро, в 2027 году - 986 евро. Эти 986 евро уже очень близки к 1000 евро. Эти 986 евро к 2028 году очень близки к 1000 евро, если округлить. Так что в этом смысле это абсолютно такая траектория, которую предусматривает сейчас Министерство финансов.
Еще раз подчеркну: средняя пенсия будет обложена более низким налогом, чем зарплата работающего человека. Не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсии выше, чем для зарплаты работающего человека.
Разумеется, когда времена станут лучше, то мы, наверное, сможем вернуть это, но сейчас, похоже, времена очень сложные. Они сложнее, чем мы оценивали, и поэтому нам пришлось принимать эти болезненные решения. Если вы послушаете, что происходит в Финляндии, то в Финляндии реально обсуждают снижение пенсии. Мы это не рассматриваем, однако мы рассматриваем предложение заморозить на это время не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсии, который выше, чем не облагаемый подоходным налогом минимум для зарплаты.