Ни минуты покоя - стиль жизни хореографа и директора клуба "Ахтме" Натальи Шабарчиной

- У меня нет ответа на этот вопрос, наверное, это альтруизм, который переходит все границы, постоянно для кого-то что-то делаю, не думая о себе. Близкие об этом мне все чаще напоминают. Мой трудовой день начинается с 8.30 и длится до 22 часов. Даже кушаю на ходу. Тяжеловато бывает, понимаю, что надо что-то пересматривать. Но, с другой стороны, в таком режиме живу с 15 лет, больше половины своей жизни. В школе, кроме уроков, были курсы рисования, танцы, музыкальная школа - каждый день и час расписан. В таком режиме и продолжаю. Последний мой выходной "для себя" был 2 января.

- Где черпать силы?

- Не знаю. Помогает выдержать то, что фанат того, что делаю. Конечно, я не робот, бывает, не хочу ни с кем ни говорить, ни видеть... Но подышала, посмотрела в одну точку - и пошла дальше.

- Восстановиться помогает отпуск, где его проводишь?

- Как правило, отпуск использую для повышения своей квалификации. В прошлом году была в танцевальном лагере в Турции, тренировки и так далее. Отдыхала полторы недели в Азербайджане, но когда закончился отпуск, поняла, насколько я устала...