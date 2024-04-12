С 1 сентября прошлого года клуб "Ахтме" возглавила Наталья Шабарчина, выиграв конкурс, в котором участвовало шесть кандидатов. Представляя свое видение будущего этого очага культуры, говорила, что постарается привлечь больше взрослой молодежи и устраивать больше современных и полезных мероприятий, доступных для всех. Какие задумки удалось осуществить и что планируют в новом сезоне? Об этом и поговорили.
Ни минуты покоя - стиль жизни хореографа и директора клуба "Ахтме" Натальи Шабарчиной
CV: Наталья Шабарчина
- Родилась 19 апреля 1992 года в Кохтла-Ярве.
- Закончила Йыхвискую русскую гимназию и Йыхвискую музыкальную школу по классу фортепиано, пела в хоре.
- Пятнадцать лет танцевала в хореографическом коллективе "Радость" под руководством Елены Ковтун, в старшем возрасте занималась с юными танцорами в качестве хореографа.
- Неоднократная чемпионка Эстонии, дважды чемпионка Европы по хип-хопу и обладательница множества других наград и титулов в современных танцах.
- В 2014 году закончила Таллиннский технический университет по специальности "управление недвижимостью".
- В сентябре 2015 года пришла работать учителем физкультуры в Йыхвискую гимназию и через год открыла танцевальную студию "Dance Box Studio".
- В 2019 году приняла участие в российском танцевальном проекте "Танцы" на ТНТ.
- В 2023 году выиграла эстонский конкурс "Перетанцуй всех!".
- Лидер команды фестиваля современных танцев "J-Fest", ставшего одним из крупнейших танцевальных форумов страны и вышедшего на международный уровень.
- Семь лет работы в школе, где тебя любили ученики, перспективы, наверное, тоже были. Что побудило все изменить?
- Ничего не планировала, готовилась к новому учебному году, но, наверное, уже где-то внутри хотелось сменить обстановку и попробовать что-то другое. На глаза попало объявление о конкурсе на должность директора клуба "Ахтме". Документы подала в последний день, пригласили на собеседование, но то, что меня выбрали, было неожиданностью. Многие знакомые отговаривали, убеждая, что нагрузка будет еще больше, чем в школе. Некоторые думают, что учителю физкультуры работать проще, но не так: школа большая, ответственность большая, плюс еще ментором была.
Предполагала, что будет сложно, так оно и есть, но не жалею о сделанном шаге, потому что я вообще так живу - постоянно ставлю перед собой какие-то вызовы. Иногда страдаю, думая: и зачем тебе все это надо? Но мне интересно пробовать новое.
- В клубе, который был построен более семидесяти лет назад, требуются большие преобразования. С какими проблемами уже столкнулась?
- Если о трудностях, то, наверное, в первую очередь это работа с документами, с чем я прежде мало сталкивалась. Потому что клуб - муниципальное учреждение, в управлении которым довольно много бюрократии. Много требований, с соблюдением которых у меня не было опыта, и здесь тоже не могла получить образец, приходилось углубляться в законы и прочее. Во многом приходилось начинать с нуля. Хотя копаться в бумажках не совсем по моему характеру, но и это оказалось интересно, тоже определенный вызов для меня.
Другие люди, в общении с которыми тоже набираюсь опыта, - это плюс. В первый же день провела собрание, рассказала, как я бы хотела работать, какие методы приемлю. Выслушала их пожелания. Думаю, что коллектив принял нормально, люди творческие, заинтересованные - то, что они работают тут много лет, говорит о том, что им друг с другом комфортно.
Грустно и обидно, что мало внимания уделялось клубу, который мне знаком с детства - часто там выступала, много лет танцевала в ансамбле "Радость" Кохтла-Ярвеского центра культуры. С тех пор там почти ничего не изменилось. Теперь понимаю, чем это обусловлено, пытаемся хоть что-то сделать. Понимаем, что горожане, приходя в здание, где они отдыхают эмоционально, хотят видеть и приятную картинку. Не обязательно шикарный ремонт, но создать уют. Это одна из моих первостепенных задач как руководителя.
- Уже много лет говорят о необходимости строительства нового учреждения культуры - в Ахтме, где проживает 17 тысяч человек, физически мало концертного зала на 200 мест. В ожидании нового проекта, вероятно, городские власти не будут вкладывать много денег в ремонт?
- Именно. Но строительство общественного дома, под крышей которого собрать все ахтмеские учреждения культуры, пока только на уровне идеи, когда это еще будет! Понимаю, что, несмотря на то, что перспектива не близкая, вкладывать миллионы в ремонт этого здания не станут, поэтому стараемся по мере возможностей сами что-то делать.
Проблем хватает - от необходимости санитарного ремонта до техники. Все развивается, и мы понимаем, что и у публики, и у артистов, которые готовы арендовать наш зал, есть определенные требования в техническом плане, а мы их не можем предложить. Свет не на том уровне, который хотелось бы, технику пора обновить. Недавно звуковую колонку помощнее купили - уже радость.
- Что можете изменить в ближайшее время?
- Самый востребованный в нашем доме - танцевальный зал, там больше всего проходит мероприятий. Пол недавно заменили, но хочется обновить и потолок, и стены, сделать его уютнее. Может, летом, когда коллектив будет в отпуске и людей в городе меньше, получится.
- Очевидно, что директорский кабинет, где мы сейчас беседуем, тоже требует обновления. План есть?
- Могу посидеть и в таком, важнее те места, куда приходят гости.
- Как клуб может зарабатывать деньги?
- Кружки платные, хотя если сравнить с другими городами, собираем совсем небольшие суммы. Билеты на мероприятия продаем, но ведь чтобы их организовать, тоже надо вложиться. Приглашать артистов - зал мал и технические условия не всегда есть. Арендаторы бывают, но на постоянной основе договоры заключать не можем, не хватает помещений даже самим иногда. Так что больших денег тут не заработаешь.
- Помимо этого здания, есть и оруский филиал, что сегодня происходит там?
- Здание оруского клуба с осени закрыто - состояние настолько плохое, что продолжать в нем работу невозможно. Два кружка - хор "Сладка ягода" и "Очумелые ручки" - перевели в здание детсада. Развлекательные мероприятия теперь можно проводить только на улице, организуем праздник в честь Яанова дня, может, еще в августе что-то придумаем.
- В сентябре ты говорила, что попробуешь внести новое дыхание в старый очаг культуры: привлечь в "Ахтме" больше эстоноязычной публики и молодежи. Удалось?
- Когда пришла, хотела все быстрее, но понимаю, что здесь так невозможно, в том числе и из-за всяких бюрократических вещей. Поэтому процесс двигается, но не настолько быстро, как хотелось бы. Но новая публика пришла. Статистики не ведем, но наши опытные работники "своих" знают в лицо. Приходят на концерты и другие мероприятия, стараемся вести их на двух языках - эстонском и русском.
У меня давно было желание, чтобы у нас в городе были социальные танцы - была в Грузии на таких вечеринках, в Италии прямо на улице люди танцуют... Хотелось, чтобы наши люди тоже окунулись в такую атмосферу. В этом году организовали открытые мастер-классы бачаты, рада, что Катрин Нооркыйв из Нарвы нашла возможность приезжать к нам. Благодаря этому многие переступили порог этого клуба впервые. Приезжают любители из других микрорайонов и из Йыхви.
Не ожидали, что будет столько желающих, что придется делить группы - в первой сольные уроки для девушек, во второй парные. В будущем постараюсь приглашать также хореографов из Таллинна, где есть танцевальные клубы по интересам. Планируем устраивать вечеринки, где любители могли бы практиковать свои умения.
- Есть новые планы на следующий сезон?
- Хотим сделать акцент на создание любительского мини-театра. В августе начнем набор во взрослую группу. В пандемийное время наши сотрудники поставили спектакль, который очень хорошо приняли, решили развиваться. Нам предлагали литературные вечера, в принципе мы открыты для любых идей, просто надо согласовать графики заранее.
Есть свои идеи, которые не хочется раскрывать заранее, но в общем могу сказать, что хочется больше создавать мероприятий для общения людей, наша жизнь настолько дигитализирована, что многие уже не умеют общаться друг с другом. Хочется привлечь больше молодежи, сталкивалась с тем, что некоторые родившиеся в 2000-х и не слышали о существовании этого клуба. Это сложная публика, но с которой я работаю всю жизнь. Надеюсь, получится.
- Какие-то традиции сохранятся?
- Пришла сюда не с тем, что надо на корню все рубить, хотя кто-то, наверное, так думал, но у меня подобной цели не было никогда. Посмотреть, проанализировать, что стоит улучшить, изменить или добавить. Все, что нравится людям, останется. Например, популярные вечера отдыха для взрослых, праздничные концерты. Не считаю, что надо что-то убирать, если публика ходит.
- По школе не скучаешь?
- Скучаю - и по ученикам, и по коллегам. Но ведь контакты остались. Со своими бывшими учениками продолжаем общаться в социальных сетях, иногда встречаемся. Остались хорошие взаимоотношения, есть мысли для взаимосотрудничества.
- Забот в клубе немало, но и команду "Dance Box Studio" не оставляешь?
- Это невозможно. Танцы - это вся моя жизнь. Создала студию современного танца сразу после окончания университета, с 2015 года арендую зал в Йыхвиском спортцентре, сейчас занимаются около 70 человек от 6 до 30 лет. Есть вечера и выходные, я ведь и раньше вела занятия в студии в свободное от основной работы время. Ездим, выступаем, насколько позволяют финансовые возможности. Весна - самый активный сезон для танцоров.
Сама, конечно, сейчас больше в статусе хореографа и судьи. Сотрудничаю с другими, даю мастер-классы в Латвии.
- Тем не менее выступаешь: стала победителем в телепроекте на ETV+ "Перетанцуй всех", в Литве на чемпионате "World of Dance" заняла два первых места, а в Греции - второе место. Как все успеть?
- У меня нет ответа на этот вопрос, наверное, это альтруизм, который переходит все границы, постоянно для кого-то что-то делаю, не думая о себе. Близкие об этом мне все чаще напоминают. Мой трудовой день начинается с 8.30 и длится до 22 часов. Даже кушаю на ходу. Тяжеловато бывает, понимаю, что надо что-то пересматривать. Но, с другой стороны, в таком режиме живу с 15 лет, больше половины своей жизни. В школе, кроме уроков, были курсы рисования, танцы, музыкальная школа - каждый день и час расписан. В таком режиме и продолжаю. Последний мой выходной "для себя" был 2 января.
- Где черпать силы?
- Не знаю. Помогает выдержать то, что фанат того, что делаю. Конечно, я не робот, бывает, не хочу ни с кем ни говорить, ни видеть... Но подышала, посмотрела в одну точку - и пошла дальше.
- Восстановиться помогает отпуск, где его проводишь?
- Как правило, отпуск использую для повышения своей квалификации. В прошлом году была в танцевальном лагере в Турции, тренировки и так далее. Отдыхала полторы недели в Азербайджане, но когда закончился отпуск, поняла, насколько я устала...
Как становятся чемпионами
Десять лет назад, завоевав очередной чемпионский титул, Наталья Шабарчина делилась секретами танцевальных успехов:
- Не могу сказать, что это были изнурительные ежедневные тренировки, но занятия не пропускала и дома тоже танцевала. Вообще все время танцую, и реально, и мысленно. Учу, например, уроки. Напишу что-нибудь, а потом встану и потанцую. Это даже как-то не совсем осмысленно приходит. Или наблюдаю за чьим-то танцем, мысленно повторяю или придумываю, как бы я исполнила этот элемент... Ну и мастер-класс преподавателя Дэвина Пуленса из Америки, на который папа возил и где получила много новых знаний и хороший тренинг. Мои главные спонсоры - родители, если бы не их постоянная поддержка, ничего бы не получилось. К сожалению, занятия современными танцами на серьезном уровне - дорогое хобби. Нужны костюмы, мастер-классы, музыкальные записи, поездки на соревнования. Наша семья не из богатых, но родители говорят, что если я буду относиться к танцам серьезно, а главное, стараться в школе, они будут помогать. А как же не серьезно, если я без танцев жизни себе не представляю?
Спустя десятилетие мало что изменилось: Наталья по-прежнему отдает танцам любую свободную минуту, больше в качестве хореографа, но с радостью выступает и сама, когда появляется такая возможность.
- "J-Fest" - один из самых крупных в Эстонии, благодаря которому Йыхви, Ида-Вирумаа, Эстония стали известны далеко за пределами нашей страны, - тоже твое детище, которому в этом году исполнилось пять лет. Конкурсы проходят в Йыхви и Таллинне. Зачем тебе нужна еще эта головная боль?
- Час назад отвечала на такой же вопрос. За последние недели только сегодня удалось поспать семь часов. Даже странно. Зачем надо? Думаю, что, во-первых, это мой посильный вклад в развитие танцевального сообщества. Творческому человеку надо себя реализовывать, показывать. Танцоры благодарны за то, что мы делаем, понимают, что организовать масштабный фестиваль сложно, поэтому многие коллеги не рискуют это делать.
Во-вторых, еще есть идеи, есть куда расти, как сделать танцевальный форум еще круче и мощнее. Пока есть желание и энергия, будем это делать. Конечно, не одна - в команде организаторов Эдгар Рахимов, Вера Егорова, Дмитрий Орехов. В этом году помогала Анита Дерягина, она отвечает за маленькое мероприятие в Таллинне. Она родом из Нарвы, но давно живет в столице. Мы все активные люди, объединяемся и пытаемся что-то сделать.
- Вторая часть фестиваля "Tingz Vogue Ball" всегда проходит в столице. Почему?
- Танцоров этого стиля в Таллинне много, приезжает большое количество участников из Европы, им удобнее останавливаться в столице.
- Такие проекты дороги финансово, где находите поддержку?
- Это большая работа, но ничуть не бизнес, все держится на чистом энтузиазме. Команда занимается подготовкой почти весь год, практически на энтузиазме. Вера и Дима пишут проекты, составляют бюджет, находят источники финансирования. Поддерживает Йыхвиское волостное управление, есть спонсоры, которые дают не деньги, а свою продукцию, и это тоже очень важно.
- Не сомневаюсь, что такого известного и востребованного хореографа звали и в другие города. Почему остаешься здесь?
- Много раз приглашали переехать в Таллинн и Тарту, звали преподавать танцы в крупном танцевальном колледже Парижа... Возможностей было очень много, но я люблю свой красивый край, хочу и стараюсь сделать что-то полезное, доброе для развития своего города и региона.