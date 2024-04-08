Активность подачи заявок на предпринимательские меры поддержки, распределяемые фондом справедливого перехода, с января значительно возросла. На данный момент на различных стадиях рассмотрения находятся проекты объемом около 400 миллионов евро, при этом общая сумма запрошенных грантов составляет почти 150 миллионов евро. В регионе планируется создать более 1000 новых рабочих мест, сообщило министерство финансов.
Из средств фонда справедливого перехода на поддержку предпринимательства Ида-Вирумаа распределено более 53 миллионов евро
По словам координатора фонда справедливого перехода Ивана Сергеева, наибольший рост активности заявок в настоящее время демонстрируют малые и средние предприятия Ида-Вирумаа.
"Если в начале января были поданы заявки на инвестиционные субсидии для малого и среднего бизнеса на общую сумму около 1,7 миллиона евро, то к началу апреля эта цифра достигла уже 6,7 миллиона евро“, – сказал Сергеев.
На данный момент поддержку в рамках этой меры получили две компании: SKS Textile Eesti, производящая промышленный текстиль в Нарве, и Ecometal AS, занимающаяся переработкой свинцовых аккумуляторов в Силламяэ. В работе еще находятся 23 проекта общей стоимостью почти 10 миллионов евро. На этапе консультаций находятся несколько десятков предпринимателей. Наиболее распространенными сферами деятельности среди соискателей являются обрабатывающая промышленность, машиностроение и гостиничный бизнес.
Рост также заметен среди мер поддержки крупных инвестиций. За последние несколько месяцев значительно выросли как объем запрошенной поддержки (70 миллионов евро в январе против 115 миллионов в начале апреля), так и количество запланированных новых рабочих мест (663 в январе против 888 в апреле).
В рамках Ида-Вируской программы поддержки инвестиций в предпринимательство были выделены деньги на девять крупных проектов на общую сумму около 47 миллионов евро. Это компания Neo Performance Materials, строящая в Нарве завод по производству магнитов; FREEN OÜ, производящая ветряные турбины в Кохтла-Ярве; Agricom Tehnika OÜ, производящая биотопливо в Люганузе; Aquaphor International OÜ, производящая водоочистное оборудование в Нарве; Нарвская металлургическая промышленность Fortaco Эстония OÜ; Birger OÜ, занимающаяся производством металлоконструкций в Кохтла-Ярве; NB Service OÜ, работающая в перерабатывающей промышленности и один из крупнейших работодателей и ключевых игроков сланцевого сектора в Ида-Вирумаа – Viru Keemia Grupp.
Наукоемкую деятельность ида-вируских предпринимателей через фонд поддержали почти на пять миллионов евро. Например, поддержано предприятие OÜ RS OSA Service, которое будет производить карбонат кальция из сланцевой золы и запустит пилотный завод в Нарве. Поддержка также была получена Trisector OÜ для обогащения пустой сланцевой породы. В работе также находится несколько проектов или заявок на общую сумму гранта 23 миллиона евро. На рассмотрении находятся проекты в области биотехнологии, химической промышленности и энергетики, а также обогащения местных ресурсов.
«Влияние только субсидий справедливого перехода гораздо шире, чем просто объем грантов — это семена, с помощью которых компании разрабатывают новые технологии, запускают пилотные проекты, экспериментируют и изобретают, а также инвестируют миллионы евро в развитие своего бизнеса, создавая при этом новые рабочие места в Ида-Вирумаа. Усиление субсидий сейчас почти четырехкратное: предприниматели получили субсидии из фонда на сумму около 53 миллионов евро, и около 152 миллионов евро добавили к нему из собственного кармана", – прокомментировал Сергеев.
Фонд справедливого перехода — это финансовый механизм, созданный Европейским Союзом, целью которого является поддержка экономики, людей и окружающей среды в тех регионах, которые ожидают значительные социально-экономические вызовы в связи с достижением энергетических и климатических целей Европейского Союза к 2030 году и целей климатической нейтральности к 2050 году. В Эстонии из-за сланцевой промышленности целевым регионом справедливого перехода является Ида-Вирумаа.