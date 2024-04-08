Из средств фонда справедливого перехода на поддержку предпринимательства Ида-Вирумаа распределено более 53 миллионов евро

По словам координатора фонда справедливого перехода Ивана Сергеева, наибольший рост активности заявок в настоящее время демонстрируют малые и средние предприятия Ида-Вирумаа.

"Если в начале января были поданы заявки на инвестиционные субсидии для малого и среднего бизнеса на общую сумму около 1,7 миллиона евро, то к началу апреля эта цифра достигла уже 6,7 миллиона евро“, – сказал Сергеев.

На данный момент поддержку в рамках этой меры получили две компании: SKS Textile Eesti, производящая промышленный текстиль в Нарве, и Ecometal AS, занимающаяся переработкой свинцовых аккумуляторов в Силламяэ. В работе еще находятся 23 проекта общей стоимостью почти 10 миллионов евро. На этапе консультаций находятся несколько десятков предпринимателей. Наиболее распространенными сферами деятельности среди соискателей являются обрабатывающая промышленность, машиностроение и гостиничный бизнес.

Рост также заметен среди мер поддержки крупных инвестиций. За последние несколько месяцев значительно выросли как объем запрошенной поддержки (70 миллионов евро в январе против 115 миллионов в начале апреля), так и количество запланированных новых рабочих мест (663 в январе против 888 в апреле).