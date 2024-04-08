В Сомпа сгорел заброшенный жилой дом

К моменту прибытия спасателей здание было охвачено огнем, пожар угрожал также расположенному рядом квартирному дому. Из оказавшегося под угрозой дома эвакуировали трех человек и приступили к охлаждению квартирного дома. После окончания работ по тушению людям разрешили вернуться в дом.

Из-за угрозы обрушения горящее здание тушили только снаружи. Пожар был ликвидирован к трем часам ночи. Огонь уничтожил крышу и перекрытия здания. Пожар тушили профессиональные спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви, Ийзаку, Кивиыли и Силламяэ, а также добровольные спасатели из Мяэтагузе. В понедельник утром при проверке зоны возгорания обнаружили несколько очагов огня, которые спасатели тоже потушили.