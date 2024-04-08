В Нарве девушка-подросток нанесла ножевое ранение молодой женщине, которая была доставлена в больницу.
В Нарве девушка-подросток ударила ножом молодую женщину
В ночь на 6 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Раквере в Нарве 17-летняя девушка ударила ножом 20-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Полиция задержала 17-летнюю девушку как подозреваемую в совершении преступления. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.