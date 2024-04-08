Канцлер права: магазинам нельзя считать, что все справятся с кассами самообслуживания

С такой позицией канцлер права выступила в ответ на запрос обеспокоенного человека, указавшего на то, что в супермаркетах все больше растет доля касс самообслуживания. Это ставит в неблагоприятное положение пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которым трудно или невозможно пользоваться такими кассами, передает ERR.

"Кассы самообслуживания, конечно, сделали покупки более удобными для многих людей и помогают магазинам сэкономить на расходах, но мы не должны забывать о праве людей с ограниченными возможностями на обстановку, в которой уважается их достоинство и независимость от чужой помощи", - сказала Мадизе.

Она отметила, что даже если в некоторых магазинах обычных касс больше, чем касс самообслуживания, и они работают дольше, нельзя исходить из того, что у всех есть возможность посещать именно такие магазины.

Мадизе указала на то, что кассами самообслуживания трудно или вообще невозможно пользоваться, в частности, слепым, людям в инвалидных колясках, вынужденным опираться на костыль или раму, людям с нарушением интеллекта.