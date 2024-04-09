В свете последних политических событий очевидно, что в Эстонии осталось всего две оппозиционные партии, поскольку "Isamaa" все более явно поддерживает инициативы коалиции.
Михаил Кылварт: В Эстонии осталось только две оппозиционные партии
Представители "Isamaa" заявили, что выборы в Европарламент - это вотум доверия действующему правительству и премьер-министру. На самом деле избиратели оценят и благонадежность "Isamaa", ведь в Таллинне они поддерживают Партию реформ, а в ответ коалиция пришла им на помощь своими голосами на выборах руководства Рийгикогу. Кандидат "Isamaa" был избран благодаря голосам Партии реформ и соцдемов.
В эстонской политике все меньше принципиальной определенности, вместо этого за спиной ведутся политические игры. Развал таллиннской городской коалиции был инициирован соцдемами совместно с нашими бывшими соратниками по партии. Учитывая политическую математику, Центристская партия ранее неоднократно имела возможность сменить партнера или даже захватить единоличную власть, но мы уважали коалиционное соглашение и придерживались договоренностей.
Фактически процесс политического предательства начался еще весной 2022 года, когда мы внесли в Рийгикогу разработанный "Isamaa" законопроект об увеличении поддержки многодетным семьям, инициатором которого выступили некоторые наши теперь уже бывшие члены. Затем Партия реформ вывела из коалиции Центристскую партию и заменила ее на "Isamaa", а инициаторы законопроекта через некоторое время присоединились именно к "Isamaa". Трудно утверждать, что эти процессы не связаны друг с другом. Таким образом, в Эстонии остались только две оппозиционные партии - Центристская партия и EKRE, а наши бывшие однопартийцы теперь служат интересам Партии реформ, "Isamaa" и соцдемов.
У правительства, возглавляемого Партией реформ, нет плана спасения от более чем двухлетней рецессии, и оно не нашло решения проблемы постоянно высокой инфляции. Единственное решение, которое смогло придумать нынешнее правительство, - это безрассудное повышение налогов.
"Наши бывшие однопартийцы теперь служат интересам Партии реформ, "Isamaa" и соцдемов".Михаил Кылварт, председатель Центристской партии Эстонии
Юридический анализ, заказанный фракцией Центристской партии, ясно обратил внимание на то, что планируемый налог на автомобили противоречит законодательству Европейского союза. Мы передали анализ премьер-министру и рекомендовали немедленно отозвать законопроект. Конечно, Партия реформ нас не послушала, но предупреждение Центристской партии стало реальностью. Европейская комиссия четко указала, что регистрационный сбор, предлагаемый в рамках планируемого в Эстонии налога на автомобили, дискриминирует владельцев автомобилей, купленных в других европейских странах. В довершение всего, автомобильный налог в таком виде также противоречит Конституции Эстонии.
К сожалению, такое же необдуманное действие мы видим и в случае с т.н. лимонадным налогом. Налог на подслащенные напитки - это глупость! Если бы правительство действительно заботилось о здоровье населения, особенно о здоровье молодежи и детей, оно должно было бы решать эту проблему гораздо шире и предметнее. В минувший вторник члены фракции Центристской партии в Рийгикогу представили пять законопроектов, которые предлагают альтернативу предложенному налогу на сахар и создают комплексный пакет решений, направленных на улучшение здорового поведения молодежи, а также реалистичные источники финансирования.
Начать можно с того, что государство будет субсидировать школьные обеды более чем на 1 евро - эта сумма не увеличивалась уже семь лет. Кроме того, следует снизить налог с оборота на местные фрукты и овощи, продолжить программу поддержки школьного спорта и восстановить на прежнем уровне поддержку досуга молодежи.
В качестве источника финансирования мы рассматриваем введение цифрового налога, который принесет в госбюджет примерно 7 миллионов евро, но эта сумма будет увеличиваться год от года, поскольку прогнозируется рост продаж онлайн-рекламы и других цифровых услуг.