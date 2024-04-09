Михаил Кылварт: В Эстонии осталось только две оппозиционные партии

"Наши бывшие однопартийцы теперь служат интересам Партии реформ, "Isamaa" и соцдемов". Михаил Кылварт, председатель Центристской партии Эстонии

Юридический анализ, заказанный фракцией Центристской партии, ясно обратил внимание на то, что планируемый налог на автомобили противоречит законодательству Европейского союза. Мы передали анализ премьер-министру и рекомендовали немедленно отозвать законопроект. Конечно, Партия реформ нас не послушала, но предупреждение Центристской партии стало реальностью. Европейская комиссия четко указала, что регистрационный сбор, предлагаемый в рамках планируемого в Эстонии налога на автомобили, дискриминирует владельцев автомобилей, купленных в других европейских странах. В довершение всего, автомобильный налог в таком виде также противоречит Конституции Эстонии.

К сожалению, такое же необдуманное действие мы видим и в случае с т.н. лимонадным налогом. Налог на подслащенные напитки - это глупость! Если бы правительство действительно заботилось о здоровье населения, особенно о здоровье молодежи и детей, оно должно было бы решать эту проблему гораздо шире и предметнее. В минувший вторник члены фракции Центристской партии в Рийгикогу представили пять законопроектов, которые предлагают альтернативу предложенному налогу на сахар и создают комплексный пакет решений, направленных на улучшение здорового поведения молодежи, а также реалистичные источники финансирования.

Начать можно с того, что государство будет субсидировать школьные обеды более чем на 1 евро - эта сумма не увеличивалась уже семь лет. Кроме того, следует снизить налог с оборота на местные фрукты и овощи, продолжить программу поддержки школьного спорта и восстановить на прежнем уровне поддержку досуга молодежи.

В качестве источника финансирования мы рассматриваем введение цифрового налога, который принесет в госбюджет примерно 7 миллионов евро, но эта сумма будет увеличиваться год от года, поскольку прогнозируется рост продаж онлайн-рекламы и других цифровых услуг.