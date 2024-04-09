В воскресенье в Йыхви впервые был организован забег "Перелеска" в честь эстонских ветеранов, в котором приняли участие около 150 человек, и организаторы планируют сделать Йыхви ежегодным местом проведения этого благотворительного забега.
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Забег "Перелеска", удививший массовостью, может прижиться в Йыхви
Среди мужчин быстрее всех пробежал 3,2-километровую дистанцию вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас - со временем 10.17,5, а представитель раквереского легкоатлетического клуба "Vike" Хендрик Ханг уступил ему чуть более десяти секунд.