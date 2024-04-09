Забег "Перелеска", удививший массовостью, может прижиться в Йыхви

Шалкаускас, который неделю назад бежал на чемпионате по бегу по пересеченной местности в Сербии в 27-градусную жару, сказал, что бег в обычную для эстонской весны погоду в три-четыре градуса он воспринял как спокойную скоростную тренировку, но на нескольких крутых поворотах ему все же пришлось сбавить скорость, чтобы удержаться на ногах.