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Забег "Перелеска", удививший массовостью, может прижиться в Йыхви

Эрик Гамзеев
, журналист
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В воскресенье в Йыхви впервые был организован забег "Перелеска" в честь эстонских ветеранов, в котором приняли участие около 150 человек, и организаторы планируют сделать Йыхви ежегодным местом проведения этого благотворительного забега.

Среди мужчин быстрее всех пробежал 3,2-километровую дистанцию вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас - со временем 10.17,5, а представитель раквереского легкоатлетического клуба "Vike" Хендрик Ханг уступил ему чуть более десяти секунд.

Шалкаускас, который неделю назад бежал на чемпионате по бегу по пересеченной местности в Сербии в 27-градусную жару, сказал, что бег в обычную для эстонской весны погоду в три-четыре градуса он воспринял как спокойную скоростную тренировку, но на нескольких крутых поворотах ему все же пришлось сбавить скорость, чтобы удержаться на ногах. 

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