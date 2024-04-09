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У Эрика Рейнбока остался последний шанс получить олимпийскую путевку

Эрик Гамзеев
, журналист
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Эрик Рейнбок (справа).
Эрик Рейнбок (справа). Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Один из лучших спортсменов Ида-Вирумаа, борец вольного стиля Эрик Рейнбок не смог завоевать олимпийскую путевку на квалификационном олимпийском турнире в Азербайджане.

Свой первый поединок на турнире в 1/8 финала, где соперником Рейнбока был пробившийся туда через предварительный раунд Зураб Капраев из Дагестана (Россия), который теперь представляет Румынию, идавирусец проиграл по очкам 1:5. На этом турнир для Рейнбока был окончен. Чтобы попасть на Олимпиаду, ему нужно было выиграть как минимум два поединка, чтобы выйти в полуфинал.

Ни одному другому эстонскому борцу также не удалось заработать олимпийскую путевку на турнире в Баку.

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