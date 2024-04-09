У Эрика Рейнбока остался последний шанс получить олимпийскую путевку

Свой первый поединок на турнире в 1/8 финала, где соперником Рейнбока был пробившийся туда через предварительный раунд Зураб Капраев из Дагестана (Россия), который теперь представляет Румынию, идавирусец проиграл по очкам 1:5. На этом турнир для Рейнбока был окончен. Чтобы попасть на Олимпиаду, ему нужно было выиграть как минимум два поединка, чтобы выйти в полуфинал.