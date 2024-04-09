Чемпион Эстонии по хоккею этого года определится в субботу в Нарве

Последний раз хоккейная команда Ида-Вирумаа, и именно Нарвская "ПСШ", выигрывала чемпионат Эстонии в 2017 году.

В серии, которая играется до трех побед, в субботу в Нарве в овертайме тартуский "Вялк 494" на глазах у родной публики обыграл "ПСШ" со счетом 6:5 и повел в серии со счетом 2:1.

Однако днем позже нарвские хоккеисты разгромили тартусцев на их домашнем льду в "Tartu Lõunakeskus" со счетом 10:2. По два гола за нарвскую команду забили Егор Невзоров, Кирилл Ильин, Никита Кириллов и Максим Бережонов, по одному добавили Андрей Александров и Макс Вялья.

Чемпион Эстонии определится в ближайшие выходные в Нарве. В финальной серии между Нарвской "ПСШ" и "Вялк 494" после четырех матчей счет ничейный - 2:2.

В финальной серии нарвитяне выиграли два матча со счетом 6:3 и 10:2, а "Вялк 494" победил со счетом 6:4 и 6:5.

Финальная и решающая игра состоится в Нарвском ледовом холле в субботу, 13 апреля, в 16.30.