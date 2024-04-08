Пожилые женщины отправили мошенникам тысячи евро через почтомат

5 апреля в полицию обратилась 83-летняя женщина, которой позвонил человек, представившийся телефонным оператором "Telia" и сообщивший ей, что срок действия ее договора истекает и что для продления нужен ее личный код.

Затем ей позвонил якобы финансовый сотрудник Центрального банка Эстонии и сообщил, что с ее текущего счета был осуществлен денежный перевод. Чтобы заблокировать транзакцию, ей было предложено снять наличные и отправить их в банк на проверку через посылочный автомат "Omniva". Женщина действовала согласно инструкции и отправила деньги неизвестному лицу. Ущерб составил 6000 евро.

5 апреля в полицию поступило заявление от 73-летней женщины, с которой по телефону связались люди, представившиеся сотрудником "Telia" и представителем банка. Женщину попросили пойти к банкомату "Swedbank", снять наличные и положить деньги в почтомат "Omniva" для пересылки. Ущерб составил 3000 евро.