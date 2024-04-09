В конце марта "Omniva" сообщила волостной управе Люганузе, что в связи с изменившейся ситуацией почтовое отделение в Пюсси будет закрыто с 1 июля этого года, а почтовое отделение в Кивиыли - с 31 декабря. Волостная управа с этим не согласилась, и 2 апреля встретилась с представителями "Omniva".
ОДИН ВОПРОС ⟩ Удалось ли вам убедить "Omniva" не закрывать почтовые отделения?
Старейшина Люганузеской волости ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ:
- С почтовым отделением в Пюсси все понятно, и у волостной управы не было особых возражений против его закрытия. Однако в случае с почтовым отделением в Кивиыли мы пытаемся найти способ сохранить его, поскольку оно все же необходимо, особенно для пожилых людей. "Omniva" обещает рассмотреть альтернативные варианты, например, сохранить почтовое отделение в Кивиыли. Для этого волость также предложила помещения. Но в нынешнем качестве они точно не останутся в Кивиыли. Однако "Omniva" пока не приняла окончательного решения.