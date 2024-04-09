ОДИН ВОПРОС ⟩ Удалось ли вам убедить "Omniva" не закрывать почтовые отделения?

- С почтовым отделением в Пюсси все понятно, и у волостной управы не было особых возражений против его закрытия. Однако в случае с почтовым отделением в Кивиыли мы пытаемся найти способ сохранить его, поскольку оно все же необходимо, особенно для пожилых людей. "Omniva" обещает рассмотреть альтернативные варианты, например, сохранить почтовое отделение в Кивиыли. Для этого волость также предложила помещения. Но в нынешнем качестве они точно не останутся в Кивиыли. Однако "Omniva" пока не приняла окончательного решения.