Третью бизнес-конференцию Нарва-Йыэсуу откроет Президент Алар Карис.

Основными темами бизнес-конференции, которая в этом году носит название «Будущее уже здесь», станут стратегическое планирование и долгосрочные перспективы, геополитические вызовы и возможные пути развития. Мы затронем актуальные вопросы искусственного интеллекта, беспилотной и малой авиации, а также креативной экономики.

Не обойдется программа конференции и без одной из самых востребованных и острых тем для сегодняшнего Ида-Вирумаа - темы справедливого перехода, его возможностях и реальности. Какова нынешняя ситуация, насколько правдивы все слухи и мифы и что нас ждет впереди? Все это обсудят эксперты в рамках своих докладов и панельной дискуссии.

Данная конференция - платформа для обмена идеями, опытом и выработки стратегий, направленных на устойчивое и успешное развитие региона. Лишь работая вместе и обсуждая важные вопросы, мы сможем сосредоточиться на возможностях и преодолеть трудности.

Откроет конференцию Президент Эстонской Республики Алар Карис. Конференция проходит на эстонском и английском языках с синхронным переводом на русский язык.