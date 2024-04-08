Контракт руководителя Нарвского водного предприятия продлили, но его обязали сдерживать цены

На очередном собрании совета AS Narva Vesi принято решение о продлении полномочий Дмитрия Липатова в должности члена правления до 2027 года.

Председатель совета AS Narva Vesi Игорь Андреев сказал: «Дмитрий Липатов принял руководство предприятием в 2021 году и за это время продемонстрировал профессионализм и эффективное управление. Финансовое положение предприятия стабильное. Водоканал надежно и с требуемым качеством предоставляет клиентам услуги водоснабжения и канализации. Инвестиционные проекты выполняются по установленному графику. На ближайшие годы разработан план по реализации проектов, направленных на повышение энергоэффективности. Технологическое оборудование водоканала находится в рабочем состоянии, проводятся своевременные ремонты и обслуживание. В коллективе нормальный рабочий климат, Дмитрий имеет поддержку со стороны персонала". Учитывая эти факторы, по его словам, совет предприятия принял решение о продлении полномочий Дмитрия Липатова.

При этом совет поставил перед членом правления ряд конкретных задач. Основная социальная задача, которая стоит перед членом правления и предприятием, это обеспечение экономической доступности услуг для населения, то есть сохранение в ближайшие годы тарифов на услуги водоснабжения и канализации на уровне, не превышающем текущий.

Дмитрий Липатов считает, что продление его полномочий на посту члена правления AS Narva Vesi является признанием результатов работы предприятия за последние три года, а так также, выражением доверия со стороны членов Совета в достижении целей и задач, поставленных на следующий период.

Дмитрий Липатов назначен членом правления AS Narva Vesi в 2021 году по результатам конкурса. Имеет диплом инженера Таллиннского Технического Университета в области энергетики, и диплом магистра Estonian Business School в области управления бизнесом. С 1990 по 2021 год работал в концерне Eesti Energia, где занимал разные должности, в т.ч. производственного директора Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, председателя правления Eesti Energia Õlitööstus AS и члена правления Enefit Energiatootmine AS.