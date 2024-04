Контракт руководителя Нарвского водного предприятия продлили, но его обязали сдерживать цены

Дмитрий Липатов назначен членом правления AS Narva Vesi в 2021 году по результатам конкурса. Имеет диплом инженера Таллиннского Технического Университета в области энергетики, и диплом магистра Estonian Business School в области управления бизнесом. С 1990 по 2021 год работал в концерне Eesti Energia, где занимал разные должности, в т.ч. производственного директора Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, председателя правления Eesti Energia Õlitööstus AS и члена правления Enefit Energiatootmine AS.