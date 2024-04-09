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I Love Ida-Viru ⟩ Среди ида-вируских подарков лидировали аромат, карточная игра и глиняный шоколад

Сирле Соммер-Калда
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Третье место занял глиняный шоколад в стильной обертке с видами Удриа, делающей его подходящим для ида-вируского сувенира.
Третье место занял глиняный шоколад в стильной обертке с видами Удриа, делающей его подходящим для ида-вируского сувенира. Фото: Jelizaveta Gross

На проходившем в Нарвской арт-резиденции перед Пасхой хакатоне креативной экономики одиннадцать команд разрабатывали под руководством менторов идеи подарков, которые отражали бы особенности Ида-Вирумаа.

На толоке по созданию ида-вируского подарка можно было создавать сувениры, а также художественные объекты, впечатления или социальные проекты. Первое место заняла команда Александры Лещук и Татьяны Калининой, создавшая аромат "I Love Ida-Viru".

Второе место заняли Екатерина Конакова и Дмитрий Федоткин, чья команда "Privet, Narva!" разработала комплект карт, который поможет туристу открыть для себя город в игровом формате. Карточная игра-гид ознакомит с особенными местами города Нарвы через интересные истории и поведет не только к известным туристическим объектам, но и в любимые места нарвитян.

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