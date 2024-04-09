На проходившем в Нарвской арт-резиденции перед Пасхой хакатоне креативной экономики одиннадцать команд разрабатывали под руководством менторов идеи подарков, которые отражали бы особенности Ида-Вирумаа.
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I Love Ida-Viru ⟩ Среди ида-вируских подарков лидировали аромат, карточная игра и глиняный шоколад
На толоке по созданию ида-вируского подарка можно было создавать сувениры, а также художественные объекты, впечатления или социальные проекты. Первое место заняла команда Александры Лещук и Татьяны Калининой, создавшая аромат "I Love Ida-Viru".