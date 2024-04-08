Кохтла-ярвеские ведущие политики со стажем вспомнят в гимназии переломные 90-е годы

Валерий Корб, Николай Куташов и Виктор Андреев оказывают влияние и на сегодняшнее управление городом, поскольку все они являются членами нынешнего городского собрания, Корб и Куташов - в правящей коалиции, Андреев - в оппозиции. Корб был мэром Кохтла-Ярве еще в конце оккупационных лет, а Андреев в то время был членом горсовета. Хотя после восстановления независимости Эстонии Корб уступил пост мэра Айну Калмару, в 1996 году он снова пришел к власти и все эти годы занимал различные должности - мэра, председателя горсобрания или члена горсобрания.

В руках Куташова была значительная экономическая власть, так как он был генеральным директором сланцехимического производственного объединения, предшественника крупнейшего предприятия города "Viru Keemia Grupp", а позже директором отделившегося от него завода удобрений "Нитроферт", приватизированного российским государственным концерном "Газпром".

Как решения, принятые в 90-е годы, повлияли на нынешнее состояние города Кохтла-Ярве и что можно или нужно было сделать по-другому, об этой и других темах пойдет речь на этом вечере истории.

Вечер, который будет проходить на эстонском и русском языках, проведут журналисты Павел Иванов и Эрик Гамзеев. Мероприятие также будет транслироваться на "Youtube", где его потом можно будет посмотреть также в записи.