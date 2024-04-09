Небольшой суши-бар в центре Йыхви, на Кесквяльяк, 9, в этом году отмечает десятилетие и к предстоящему летнему сезону преобразится - идут работы по новому оформлению входа и строится новая терраса.
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"Ocean Sushi Baar" прихорашивается к лету
Совладелец ресторана "Ocean Sushi Baar", принадлежащего ТОО "Ivmala Grupp", Максим Хан сказал, что у них два заведения общественного питания - в Йыхви и Раквере. Поскольку нет возможности для расширения йыхвиского ресторана, в этом году изменят интерьер - сделают красивый вход и новую террасу.