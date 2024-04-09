"Ocean Sushi Baar" прихорашивается к лету

Совладелец ресторана "Ocean Sushi Baar", принадлежащего ТОО "Ivmala Grupp", Максим Хан сказал, что у них два заведения общественного питания - в Йыхви и Раквере. Поскольку нет возможности для расширения йыхвиского ресторана, в этом году изменят интерьер - сделают красивый вход и новую террасу.

- Суши полюбились горожанам, и, в принципе, нам давно стало тесновато, но, к сожалению, расшириться нет возможности. Во-первых, в Йыхви мало бизнес-площадей, во-вторых, для ресторана очень важна локация и здесь очень хорошее проходное место, в-третьих, мы много средств вложили в развитие этих площадей, поэтому пока нет смысла искать новое помещение.