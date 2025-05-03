Прошел всеэстонский день полезных дел "Сделаем!": десятки тысяч человек и 1052 толоки

В фокусе дня полезных дел «Сделаем!» в этом году было три основных направления: совместно со Спасательным департаментом общины призывали готовиться к кризисам и создавать центры устойчивости; в рамках Года книги 2025 звучало приглашение изготовить книжные шкафы для обмена книгами и читательскими впечатлениями; вместе с инициативой «Hakkab looma!» были организованы толоки «Мечтаем вместе!» по созданию нового видения Эстонии к 2050 году.

Как и в предыдущие годы, каждая община и отдельный человек сами определяли, какие дела нужно сделать сообща. Напоминать о нынешней весне будет книжный шкаф у Кадриоргского дворца, установленный командой «Сделаем!» и патроном Года книги 2025, Президентом Эстонии Аларом Карисом, чтобы вдохновить всех и каждого на обмен книгами.

Всего в рамках Дня полезных дел «Сделаем!» было организовано 1052 толоки, в которых участвовало 37140 человек. Кроме того, прошли и другие толоки, не зарегистрированные на сайте.