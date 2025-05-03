Прошел всеэстонский день полезных дел "Сделаем!": десятки тысяч человек и 1052 толоки

В субботу, 3 мая, в рамках дня полезных дел "Сделаем!" по всей Эстонии проведено 1052 толоки, в которых приняло участие как минимум 37140 человек. Организаторы довольны: день прошел успешно - проводились самые разнообразные работы, в том числе 161 толока по повышению готовности к кризисам и безопасности в общинах, 50 толок в честь Года книги и 286 толок "Мечтаем вместе".
В фокусе дня полезных дел «Сделаем!» в этом году было три основных направления: совместно со Спасательным департаментом общины призывали готовиться к кризисам и создавать центры устойчивости; в рамках Года книги 2025 звучало приглашение изготовить книжные шкафы для обмена книгами и читательскими впечатлениями; вместе с инициативой «Hakkab looma!» были организованы толоки «Мечтаем вместе!» по созданию нового видения Эстонии к 2050 году.
Как и в предыдущие годы, каждая община и отдельный человек сами определяли, какие дела нужно сделать сообща. Напоминать о нынешней весне будет книжный шкаф у Кадриоргского дворца, установленный командой «Сделаем!» и патроном Года книги 2025, Президентом Эстонии Аларом Карисом, чтобы вдохновить всех и каждого на обмен книгами.
Всего в рамках Дня полезных дел «Сделаем!» было организовано 1052 толоки, в которых участвовало 37140 человек. Кроме того, прошли и другие толоки, не зарегистрированные на сайте.
Больше всего толок прошло в Харьюмаа и Таллинне — 297 с общим числом участников 15493. Относительно числа жителей больше всего участников было на Сааремаа — 1885 человек на 100 толоках. В Пярнумаа — 85 толок и 2271 участник, в Тартумаа — 82 толоки и 2461 участник, в Ида-Вирумаа — 67 толок и 3235 участников, в Ляэне-Вирумаа — 67 толок и 2369 участников, в Ляэнемаа — 58 толок и 1891 участник, в Рапламаа — 52 толоки и 1471 участник, в Ярвамаа — 47 толок и 2018 участников, в Пылвамаа — 46 толок и 965 участников, в Йыгевамаа — 44 толоки и 699 участников, в Вильяндимаа — 35 толок и 1371 участник, в Вырумаа — 32 толоки и 687 участников, в Валгамаа — 20 толок и 633 участника, на Хийумаа — 19 толок и 243 участника.
За пределами Эстонии толоки прошли в Канаде с общим числом участников 48 человек.
Организаторы отмечают, что во всех регионах Эстонии мероприятия прошли без серьезных инцидентов. Во многих местах общины сосредоточились на подготовке к кризисам - убирали подвалы, обустраивали деревенские дома в качестве центров устойчивости. Изготовили множество книжных шкафов для обмена литературой, а где-то даже провели читательские толоки после работы и помогли в пересчете дымовых саун по всей Эстонии. В каждом уезде прошли толоки «Мечтаем вместе!», где люди делились своими мыслями о будущем страны в 2050 году. Также прошли и другие виды толок: толоки по благоустройству, деревенские толоки, толоки в многоквартирных домах, толоки по посадке леса и по созданию богатых биоразнообразием школьных садов. На обеденных столах были традиционные блюда — супы: солянка, борщ, фасолево-чечевичный и гороховый; на десерт — свежий ревеневый пирог и крендель.
Участник команды «Сделаем!» Хенрик Рааве отметил, что солнечная весенняя погода вдохновила многих людей выйти из дома: «В этом году благодаря толокам Эстония стала лучшим местом для жизни, родные уголки — безопаснее, а люди — радостнее! Общинам удалось лучше подготовиться к возможным кризисам, они сделали книжные шкафы для обмена книгами и даже делились своими мечтами об Эстонии в 2050 году. День полезных дел «Сделаем!» прошел на отлично и даже превзошел ожидания, особенно радует активное участие школьников. Самая большая радость — это разделенная радость, и мы снова увидели и ощутили это по всей Эстонии. Огромная благодарность всем участникам и низкий поклон организаторам многочисленных толок, которые взяли на себя ответственность за проведение полезных дел!»
Пару происшествий все же зафиксировали: один участник в Ярвамаа подвернул ногу, а другой в Пылвамаа ударил себя топором по пальцу. Оба обратились в отделение неотложной помощи.
- Проходивший уже 18-й год подряд под эгидой «Сделаем!» день полезных дел является одной из крупнейших добровольческих гражданских инициатив Эстонии. Состоявшаяся в 2008 году масштабная акция по уборке мусора «Сделаем!», или Teeme Ära, и последовавший за ней в 2009 году однодневный мозговой штурм переросли во всеэстонский День полезных дел.
- Как и в предыдущие годы, каждый может стать организатором толоки и пригласить других присоединиться, чтобы внести свой вклад в развитие дорогого сердцу места и вместе выполнить самые неотложные работы.