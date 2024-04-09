ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вопрос, в котором нет полутонов и "если"

Такие взгляды возмутили большую часть эстонских любителей футбола. В то же время есть люди, не понимающие, что сказал не так любимый на протяжении многих лет футболист, которого выбирали также гражданином года Эстонии.

Когда расположенная непосредственно по соседству с нами террористическая Россия вторгается на территорию Украины, убивает там тысячи человек, бомбит и сносит с лица земли дома мирных жителей, а также стремится, уничтожая электростанции, оставить их в холоде и темноте, то в отношении к этому не может быть каких-то полутонов или "если", а возможно только четкое и однозначно понимаемое осуждение. Такое зло невозможно и нельзя хоть как-то оправдать. Это является принципиальным вопросом для подавляющего большинства эстонского общества. Этого, естественно, ожидают также от общественных лидеров, будь они политиками, предпринимателями, художниками, музыкантами или футболистами.