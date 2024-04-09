В Эстонии уже несколько дней в центре внимания находится капитан эстонской футбольной сборной Константин Васильев. Однако на этот раз не благодаря своим блестящим дальним ударам или точным передачам, а из-за данного в подкасте "Õhtuleht" "Kolmas poolaeg" интервью, где он в ответ на предложенную возможность однозначно осудить военные преступления России в Украине начал высказывать соображения о мире, который может наступить также в случае, если Россия победит в этой войне.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вопрос, в котором нет полутонов и "если"
Такие взгляды возмутили большую часть эстонских любителей футбола. В то же время есть люди, не понимающие, что сказал не так любимый на протяжении многих лет футболист, которого выбирали также гражданином года Эстонии.
Когда расположенная непосредственно по соседству с нами террористическая Россия вторгается на территорию Украины, убивает там тысячи человек, бомбит и сносит с лица земли дома мирных жителей, а также стремится, уничтожая электростанции, оставить их в холоде и темноте, то в отношении к этому не может быть каких-то полутонов или "если", а возможно только четкое и однозначно понимаемое осуждение. Такое зло невозможно и нельзя хоть как-то оправдать. Это является принципиальным вопросом для подавляющего большинства эстонского общества. Этого, естественно, ожидают также от общественных лидеров, будь они политиками, предпринимателями, художниками, музыкантами или футболистами.
На тех, кто не способен это понять, неизбежно и оправданно падут недовольство и презрение эстонского общества.