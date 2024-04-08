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Тоом на встрече с силламяэсцами: сейчас очень трудно защищать права русских меньшинств

Эрик Калда
, журналист
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Яна Тоом сказала на встрече с силламяэсцами, что в ближайшие годы "ничего не изменится к лучшему", поскольку у Партии реформ так много мест в парламенте, что без нее сформировать правительство нельзя. "А во фракции Центристской партии всего шесть членов, так что нам очень трудно влиять на что-то".
Яна Тоом сказала на встрече с силламяэсцами, что в ближайшие годы "ничего не изменится к лучшему", поскольку у Партии реформ так много мест в парламенте, что без нее сформировать правительство нельзя. "А во фракции Центристской партии всего шесть членов, так что нам очень трудно влиять на что-то". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Встречавшаяся в воскресенье с избирателями в Нарве и Силламяэ депутат Европарламента Яна Тоом сказала в своем выступлении, что сейчас очень трудно защищать интересы русских меньшинств в Европе, и из-за расцветшего в Эстонии националистического настроя среди населения могут принять также негативные решения в отношении российских граждан.

Зал Силламяэской библиотеки был полон народа, собравшегося на встречу с Тоом. В основном в глаза бросались женщины в возрасте, некоторые из которых были довольно воинственно настроены в отношении эстонского государства и правительства, а также эстонцев.

- Нужна революция! О нас все равно вытирают ноги! - слышались возгласы народа, а также выражения недовольства из-за увоза красных памятников и перевода школ на эстоноязычное обучение.

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