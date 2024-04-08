Тоом на встрече с силламяэсцами: сейчас очень трудно защищать права русских меньшинств

Яна Тоом сказала на встрече с силламяэсцами, что в ближайшие годы "ничего не изменится к лучшему", поскольку у Партии реформ так много мест в парламенте, что без нее сформировать правительство нельзя. "А во фракции Центристской партии всего шесть членов, так что нам очень трудно влиять на что-то".

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